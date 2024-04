Neucyber è il Neuralink cinese, già testato su una scimmia

Lo scorso 25 aprile la società cinese Beijing Xinzhida Neurotechnology ha presentato un'innovativa interfaccia cervello-computer (BCI) denominata Neucyber. Il dispositivo, concorrente diretto del Neuralink di Elon Musk, è stato già testato su una scimmia, che è riuscita a controllare un braccio robotico, segnando un significativo passo avanti nella ricerca su interfacce di questo tipo.

Lo sviluppo di Neucyber, sostenuto dal governo cinese, mostra tutta la determinazione del Paese nel non rimanere indietro rispetto alle innovazioni globali in neurotecnologia. Neuralink è in uno stato di sviluppo più avanzato, dato che a inizio anno è stato impiantato nel primo paziente umano, tuttavia Neucyber non vuole essere da meno: non si parla ancora di test su soggetti umani, ma la scimmia su cui è stato testato per ora sta bene e i risultati sembrano promettenti.

La scimmia su cui è stato testato Neucyber sta bene, ma è ancora presto per parlare di test su esseri umani

La rivelazione di Neucyber ha avuto luogo durante il Forum di Zhongguancun a Pechino, un evento annuale che si concentra sulle ultime tecnologie e innovazioni. L'evento ha sottolineato l'importanza crescente delle interfacce cervello-computer, che sono state identificate come "tecnologie emergenti di punta". I segnali indicano che, in futuro, le BCI potrebbero diventare parte integrante della vita quotidiana delle persone, non solo quelle affette da disabilità o altre problematiche.

Lo sviluppo delle BCI solleva però anche questioni etiche, relative soprattutto alla implicazioni a lungo termine dell'impianto di questi dispositivi negli esseri umani. I primi risultati sono promettenti, ma è ancora presto per dire cosa davvero succederà nel corso degli anni. Nonostante l'entusiasmo che le circonda, la strada verso test su umani sicuri e legalmente approvati è ancora molto lunga.