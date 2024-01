Neuralink impiantato nel primo paziente umano, ecco come sta andando

Con un annuncio rivoluzionario fatto lunedì tramite la piattaforma di social media X, Elon Musk ha rivelato che Neuralink, la sua società di interfaccia cervello-macchina, ha impiantato con successo il suo primo impianto in un paziente umano. Dopo anni di ritardi, Neuralink ha avviato una sperimentazione clinica in autunno, ottenendo l'approvazione sia della Food and Drug Administration statunitense (FDA) sia di un comitato etico ospedaliero.

Il dispositivo impiantato, noto come Brain-Computer Interface (BCI), è un passo fondamentale verso la grande visione di Musk di raggiungere la simbiosi con l'intelligenza artificiale. Tuttavia, l'attenzione iniziale è rivolta a un obiettivo più pratico: consentire alle persone paralizzate di controllare un cursore o una tastiera utilizzando il proprio pensiero. Neuralink si rivolge in particolare a partecipanti affetti da tetraplegia derivante da una lesione del midollo spinale cervicale o da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di età non inferiore ai 22 anni; lo studio dovrebbe durare sei anni.

La procedura prevede l'utilizzo dell'innovativo robot chirurgico di Neuralink per posizionare con precisione l'impianto delle dimensioni di una moneta in una regione del cervello che controlla l'intenzione di movimento. Una volta impiantato, il dispositivo registra e trasmette in modalità wireless i segnali cerebrali a un'applicazione che li decodifica per varie applicazioni.

Il post di Musk sui social media includeva anche notizie incoraggianti sul recupero del paziente e sul promettente rilevamento dei picchi neuronali. Tuttavia, la vera prova del successo è ancora lontana, poiché sono necessari mesi di riabilitazione e allenamento prima di determinare se il paziente è in grado di controllare efficacemente i dispositivi esterni con la BCI impiantata.

In particolare, il sistema di Neuralink si distingue per il suo design wireless e le sue capacità di registrazione avanzate, utilizzando oltre 1.000 elettrodi distribuiti su 64 fili, ciascuno più sottile di un capello umano. Questo supera le capacità delle BCI tradizionali, come l'array Utah, che registra da soli 100 elettrodi.

Nonostante questi progressi, Neuralink ha affrontato la sua parte di controversie, in particolare per quanto riguarda il trattamento degli animali da ricerca. Notizie recenti suggeriscono un'indagine federale sulla gestione dei soggetti animali da parte dell'azienda e multe per violazione delle norme sul trasporto. In confronto, l'azienda rivale Synchron ha già impiantato con successo alcune BCI nelle persone, dimostrando sicurezza e consentendo ai pazienti paralizzati di impegnarsi in attività online.

Sebbene i dettagli chirurgici di Neuralink siano ancora scarsi e l'azienda non abbia ancora registrato la sperimentazione, questo sviluppo rappresenta una pietra miliare fondamentale nel percorso verso la fusione tra esseri umani e IA. Mentre si intensifica la corsa alla commercializzazione delle interfacce cervello-macchina, il recente successo di Neuralink sottolinea il potenziale di trasformazione delle BCI nel migliorare la vita delle persone affette da patologie neurologiche.