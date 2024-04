Questo robot spara veleno può rivoluzionare l'agricoltura

Il campo agricolo sta assistendo a un'avanzata tecnologica grazie all'introduzione di un nuovo robot progettato per combattere le erbacce utilizzando un metodo insolito: il veleno. Il robot AX-1, sviluppato dall'azienda Kilter, rappresenta un cambiamento significativo rispetto all'uso tradizionale di diserbanti chimici, che spesso finiscono per contaminare il cibo e l'ambiente circostante.

Secondo Anders Brevik, direttore generale di Kilter, l'impiego di diserbanti chimici non solo presenta rischi per la salute umana e l'ambiente, ma indebolisce anche le piante stesse. Il robot AX-1 mira a superare queste sfide fornendo una soluzione più precisa ed ecologica. Utilizzando l'intelligenza artificiale, il robot è stato addestrato a riconoscere accuratamente le erbacce e applicare una piccola goccia di veleno con precisione millimetrica su ciascuna di esse.

Questo approccio riduce notevolmente la quantità di veleno necessaria, riducendo così l'impatto ambientale e minimizzando il rischio di contaminazione alimentare.

Ingeborg Klingen, ricercatrice presso l'Istituto norvegese di ricerca sulla bioeconomia (NIBIO), ha accolto con favore l'introduzione di questa tecnologia, sottolineando che il riconoscimento delle immagini è solo l'inizio delle misure che possono essere potenzialmente adottate per proteggere le coltivazioni. Tuttavia, non mancano le preoccupazioni riguardo all'uso sicuro e responsabile di questa nuova tecnologia. Alcuni esperti avvertono che è necessario un approccio cauto per evitare danni collaterali e perfezionare le tecniche di utilizzo.

Mentre il robot AX-1 si pone come una promettente innovazione nell'agricoltura, altri ricercatori stanno parallelamente cercando alternative e sviluppando nuove soluzioni. Alcuni gruppi di ricerca stanno lavorando su sensori in grado di rilevare gli odori dei parassiti e dei funghi dannosi per le piante, mentre in altri Paesi vengono sperimentati robot che utilizzano il laser contro le erbacce infestanti. Tuttavia, è necessario esercitare cautela e garantire una continua ricerca e sviluppo per sfruttare al massimo i benefici di queste tecnologie e minimizzare i rischi associati al loro utilizzo.