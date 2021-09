Realtà virtuale, ora è possibile esplorare la Stazione Spaziale Internazionale!

La realtà virtuale offre l’opportunità di sperimentare una vasta gamma di esperienze altrimenti impossibili da vivere per la maggior parte delle persone in modo rapido, semplice, sicuro e spesso gratuito. Non è la cosa reale, ovviamente, ma è molto più vicino di quanto si potrebbe altrimenti ottenere. Ad esempio, Mission: ISS offre un assaggio allettante della vita degli astronauti, ed è disponibile gratuitamente nello store Oculus per il sistema Oculus Quest 2.

Realizzato con l’aiuto della NASA, Mission: ISS offre un piccolo angolo della Stazione Spaziale Internazionale da esplorare a gravità zero, con la possibilità di guardare fuori per vedere la Terra e spostare delicatamente oggetti galleggianti fuori dal proprio percorso.

Image courtesy TIME, Felix & Paul Studios

C’è inoltre una componente educativa, in termini di pop-up opzionali da trovare. Se qualcosa è evidenziato in giallo può rivelare un video su diverse curiosità, non per forza tecniche, della vita degli astronauti a bordo della ISS. L’esperienza inoltre offre anche una passeggiata spaziale simulata.

Ci sono molte altre app e giochi che emulano i viaggi spaziali o si svolgono nello spazio. Molti hanno un costo, anche se non così elevato. Tuttavia, se si ha un budget limitato un’altra opzione è il video VR. Ce ne sono un numero enorme ad esempio su YouTube oltre che all’interno di alcune app dedicate alla realtà virtuale.