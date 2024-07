Baldur's Gate 3 scaricato in meno di 4 millisecondi: è il nuovo record mondiale di velocità internet

Chi è nato negli anni 80 ricorderà bene quando avere un modem 56K era considerato un lusso. Per aprire un file JPEG servivano 10 secondi ma il solo fatto di poter accedere alla rete sembrava un sogno e nessuno si lamentava della velocità (o quasi). Poi sono spuntate le prime connessioni DSL che sembravano arrivate dal futuro e permettevano di scaricare giochi e musica in tempi impensabili fino al quel momento. Infine la fibra ottica, il Sacro Graal delle connessioni internet, la più desiderata da gamer e smanettoni che scaricano tonnellate di software e file dalla rete.

A questo punto pensavamo di averle viste tutte e che la tecnologia fosse arrivata al suo apice, ma un team di ingegneri ha completamente distrutto ogni certezza raggiungendo una velocità di trasmissione dati di 402 Tbps con dei cavi in fibra ottica standard. Avete letto bene, parliamo di Terabyte al secondo, un'unità di misura talmente assurda da far urlare alla bufala. Eppure è così. Per dare un'idea concreta delle prestazioni reali di questa super connessione basti pensare che consentirebbe di scaricare Baldur's Gate 3, Red Dead Redemption 2 e l’intera collezione di Fallout 4 in meno di un decimo di secondo.

Leibniz IPHT

Il team responsabile di questo clamoroso traguardo fa parte del National Institute of Information and Communications Technology (NICT) del Giappone. Per ottenere queste velocità stratosferiche non è stata utilizzata nessuna tecnologia strana o distanze microscopiche in laboratorio: sono stati impiegati 50 km di fibre ottiche commercialmente disponibili e amplificatori di segnale per il test. Con una velocità stimata di picco di 402 Tbps o 50,25 TB/s, questo risultato supera del 25% il precedente record stabilito lo scorso ottobre.

Le fibre ottiche sono la spina dorsale di Internet in tutto il mondo e funzionano trasmettendo informazioni digitali tramite segnali modulati di infrarossi, luce e ultravioletto. Il NICT ha utilizzato il maggior numero possibile di bande di trasmissione, insieme ad amplificatori e equalizzatori di guadagno all’avanguardia, per raggiungere una larghezza di banda totale del segnale di 37,6 THz. Giusto per darvi un'idea, questo è oltre 100.000 volte la larghezza di banda che il WiFi 7 può utilizzare.

Ovviamente questo non vuol dire che nel giro di qualche anno avremo delle connessioni da 400 Tbps a casa nostra. Il costo dell'attuale configurazione sarebbe troppo elevato per gli utenti comuni. Del resto, lo sviluppo di questa tecnologia è di grande interesse per l'industria mondiale, soprattutto considerando che i file sono sempre più pesanti e la rete sempre più popolata, quindi non escludiamo che prima o poi possa diventare diffusa anche a livello consumer.

Anche volendo, oggi sarebbe inutile

Supponiamo per un momento che si possa avere una connessione del genere a casa. Potremmo davvero scaricare dei giochi da 150 GB in meno di un secondo? Purtroppo, no, poiché i PC che abbiamo a casa non reggerebbero una mole simile di dati in così poco tempo.

Anche se siete tra i pochi fortunati possessori di una scheda madre dotata di una porta che supporta 10GbE o 10 Gbps, tale velocità è 400.000 volte inferiore al flusso di dati trasmesso durante l'esperimento svolto dal NICT.

Anche riuscendo a risolvere questo problema (e il collo di bottiglia del bus PCH), la velocità della RAM o dell'SSD del PC non sarebbe sufficiente a supportare un flusso di dati simile. Questi componenti semplicemente non sono in grado di scrivere dati abbastanza velocemente per stare al passo. Una configurazione di alto livello può gestire facilmente una connessione fibre domestica da 1 Gbps, ma non c'è possibilità di gestire 412.000 Gbps!

Del resto anche un PC da gaming dell'era 56k sarebbe un enorme collo di bottiglia per una connessione DSL moderna, quindi non si può escludere che tra una decina d'anni esisterà il supporto per queste connessioni. Per ora rimane un sogno per tanti smanettoni e una prospettiva interessante per diversi settori industriali.