Scienziati confermano la presenza di esolune attorno PDS70c

Due anni fa, gli astronomi hanno individuato un disco circumplanetario attorno a un esopianeta al di fuori del nostro sistema solare. Le più recenti osservazioni mostrano la sua reale presenza. Questa è una scoperta che potrebbe migliorare la nostra comprensione delle esolune e di come si formano nei sistemi stellari emergenti.

La ricerca sul protopianeta PDS70c è stata pubblicata The Astrophysical Journal Letters, potete leggere l’articolo a questo link. Gli scienziati avevano già dichiarato la possibile scoperta in una ricerca pubblicata due anni fa, ma non erano stati in grado di distinguere il disco dall’ambiente circostante. Le osservazioni di follow-up fatte dall’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Cile sono state fondamentali, invece, per confermare la scoperta.

Illustrazione artistica di uno degli esopianeti del sistema TRAPPIST-1. Crediti: NASA / JPL-Caltech

“Le nostre osservazioni ALMA sono state ottenute con una risoluzione così alta che abbiamo potuto identificare chiaramente che il disco è associato al pianeta e siamo in grado di capire le sue dimensioni per la prima volta”, ha spiegato l’astronoma Myriam Benisty in una dichiarazione. Benisty, che ha guidato lo studio, ed è ricercatrice presso l’Università di Grenoble, in Francia, e presso l’Università del Cile.