La sindrome dell'auto-birreria, una condizione rara in cui l'organismo produce autonomamente alcol etilico a livelli sufficienti a causare intossicazione senza consumo di bevande alcoliche, ha finalmente una spiegazione scientifica dettagliata. Un gruppo di ricerca coordinato da Mass General Brigham, in collaborazione con l'Università della California San Diego, ha identificato i batteri intestinali specifici e i meccanismi biochimici responsabili di questa patologia spesso incompresa e sottodiagnosticata. I risultati, pubblicati il 7 gennaio sulla prestigiosa rivista Nature Microbiology, aprono prospettive concrete per migliorare diagnosi e trattamento di una malattia che può avere conseguenze devastanti sulla vita sociale e legale dei pazienti.

Il meccanismo alla base della sindrome coinvolge la fermentazione di carboidrati da parte di specifici microorganismi del microbiota intestinale, che li trasformano in etanolo. Mentre piccole quantità di alcol vengono prodotte normalmente durante i processi digestivi di chiunque, nei pazienti affetti da questa condizione la concentrazione raggiunge livelli tali da provocare sintomi evidenti di ubriachezza. Il team di ricerca ha condotto uno studio comparativo su 22 persone diagnosticate con la sindrome, 21 partner conviventi non affetti e 22 controlli sani, analizzando composizione e attività metabolica del microbiota intestinale per individuare le differenze significative tra i gruppi.

Le analisi di laboratorio hanno rivelato che i campioni di feci prelevati dai pazienti durante le fasi acute della malattia producevano quantità di etanolo significativamente superiori rispetto ai campioni dei controlli. Questa scoperta suggerisce la possibilità di sviluppare un test diagnostico basato sull'analisi delle feci, che risulterebbe molto più accessibile rispetto all'attuale gold standard, un monitoraggio del tasso alcolemico ematico in condizioni strettamente controllate, difficilmente disponibile nella maggior parte dei contesti clinici.

L'identificazione specifica dei microrganismi responsabili rappresenta uno dei risultati più significativi della ricerca. Fino ad oggi, infatti, non era chiaro quali specie microbiche, se lieviti o batteri, fossero coinvolte nella genesi della sindrome. Le analisi dettagliate hanno individuato come principali colpevoli diverse specie batteriche, tra cui Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae. Durante le riacutizzazioni sintomatiche, alcuni pazienti mostravano livelli molto più elevati di enzimi coinvolti nelle vie metaboliche di fermentazione rispetto ai partecipanti di controllo, sebbene l'identificazione precisa dei microbi causativi in ciascun paziente rimanga un compito complesso e laborioso.

Dopo un secondo trapianto fecale con un diverso pretrattamento antibiotico, il paziente è rimasto libero da sintomi per oltre 16 mesi

Un caso clinico particolarmente illuminante ha coinvolto un paziente i cui sintomi sono migliorati dopo aver ricevuto un trapianto di microbiota fecale quando altre terapie avevano fallito. I ricercatori hanno documentato come i periodi di recidiva e remissione corrispondessero strettamente alle variazioni di specifici ceppi batterici e dell'attività metabolica intestinale, fornendo ulteriori prove biologiche della natura microbica della condizione. Dopo un secondo trapianto fecale, eseguito con un protocollo di pretrattamento antibiotico modificato, il paziente è rimasto completamente asintomatico per più di sedici mesi.

La sindrome dell'auto-birreria rimane estremamente rara, ma gli esperti ritengono che sia frequentemente non diagnosticata a causa della limitata consapevolezza tra i professionisti sanitari, delle difficoltà diagnostiche e dello stigma sociale associato. Molti pazienti trascorrono anni senza una diagnosi accurata, affrontando tensioni sociali, complicazioni mediche e persino problemi legali legati a episodi di intossicazione inspiegabile. La mancanza di test affidabili e accessibili ha rappresentato finora uno degli ostacoli principali alla gestione della patologia.

"La sindrome dell'auto-birreria è una condizione incompresa, con pochi test e trattamenti disponibili. Il nostro studio dimostra il potenziale del trapianto fecale", ha dichiarato Elizabeth Hohmann, della Division of Infectious Disease presso il Mass General Brigham Department of Medicine, co-autrice senior dello studio. "Più in generale, determinando i batteri specifici e le vie metaboliche microbiche responsabili, le nostre scoperte potrebbero aprire la strada verso una diagnosi più semplice, trattamenti migliori e una qualità di vita migliorata per le persone che convivono con questa rara condizione".

La ricerca è stata supportata da finanziamenti dei National Institutes of Health attraverso diversi programmi, inclusi grant specifici per lo studio delle malattie epatiche alcoliche e della cirrosi, oltre a contributi del Veterans Affairs Office of Research and Development e del San Diego Digestive Diseases Research Center. Hohmann sta attualmente collaborando con colleghi dell'Università della California San Diego in uno studio clinico che valuta l'efficacia del trapianto di microbiota fecale in otto pazienti affetti dalla sindrome, con l'obiettivo di confermare su scala più ampia i risultati promettenti emersi dalle osservazioni preliminari e di definire protocolli terapeutici standardizzati per questa condizione debilitante.