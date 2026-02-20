La coltivazione mondiale delle banane Cavendish, il cultivar che domina il mercato globale e costituisce oltre il 95% delle esportazioni internazionali, è minacciata da decenni da un patogeno fungino devastante noto come Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Un gruppo di ricercatori dell'Università del Queensland ha ora identificato con precisione la regione genomica responsabile della resistenza a una variante particolarmente aggressiva di questo fungo, denominata Sub Tropical Race 4 (STR4), all'interno di una specie selvatica di banana. La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica Horticulture Research, rappresenta il primo successo nella dissezione genetica della resistenza a questa malattia e apre prospettive concrete per lo sviluppo di varietà commerciali naturalmente protette.

Il team guidato dal dottor Andrew Chen e dalla professoressa Elizabeth Aitken ha condotto un'indagine genetica durata cinque anni, utilizzando metodologie avanzate che combinano genetica classica, sequenziamento del genoma e analisi segregante. La fonte della resistenza è stata individuata nel Calcutta 4, una banana selvatica diploide caratterizzata da elevata fertilità ma inadatta al consumo commerciale. Gli scienziati hanno incrociato questo esemplare con banane suscettibili appartenenti a una diversa sottospecie diploide, creando una popolazione di progenie eterogenea che ha permesso di tracciare l'ereditarietà del carattere di resistenza.

La strategia sperimentale ha richiesto tempi dilatati a causa dei cicli biologici della pianta: ogni generazione necessitava di almeno dodici mesi di crescita prima che fosse possibile esporla al patogeno e valutarne la resistenza, attendendo inoltre la fioritura per procedere con ulteriori incroci. Dopo aver sottoposto le piante della progenie all'infezione da STR4, i ricercatori hanno confrontato il DNA degli esemplari sopravvissuti con quello delle piante soccombute al fungo. Attraverso questa analisi comparativa, hanno mappato la resistenza al cromosoma 5 del Calcutta 4, identificando con precisione la regione genomica coinvolta nella protezione.

La mappatura della resistenza al cromosoma 5 rappresenta la prima dissezione genetica della resistenza al Race 4 da questa sottospecie selvatica

Il Fusarium wilt, conosciuto anche come malattia di Panama, costituisce una minaccia esistenziale per la banana commerciale moderna. Il patogeno attacca le radici attraverso il suolo, provocando il disseccamento progressivo della pianta fino alla morte. Una caratteristica particolarmente insidiosa di questo fungo è la sua capacità di persistere nel terreno per decenni, contaminando le coltivazioni future e rendendo i terreni agricoli inutilizzabili per lunghi periodi. La variante STR4 colpisce le regioni subtropicali a livello mondiale, mentre il ceppo Tropical Race 4 (TR4), geneticamente correlato, è presente in Australia e rappresenta una minaccia ancora più diffusa.

Come sottolineato dal dottor Chen, l'identificazione e l'implementazione della resistenza naturale proveniente da banane selvatiche rappresenta una soluzione sostenibile a lungo termine contro questo patogeno. Tuttavia, il Calcutta 4, pur fornendo una resistenza genetica cruciale, non produce frutti adatti al consumo umano e non può quindi essere coltivato commercialmente. La sfida attuale consiste nel trasferire questo prezioso tratto genetico nelle varietà commerciali attraverso programmi di miglioramento genetico assistito.

La fase successiva della ricerca si concentrerà sullo sviluppo di marcatori molecolari specifici in grado di tracciare il carattere di resistenza in modo efficiente. Questi strumenti biotecnologici permetteranno ai breeder di identificare le piantine resistenti in fase precoce e con precisione, prima ancora che eventuali sintomi della malattia si manifestino. Questa capacità di screening anticipato accelererà significativamente il processo di selezione, ridurrà i costi associati al mantenimento di popolazioni sperimentali estese e aumenterà l'efficienza complessiva dei programmi di breeding.

Lo studio è stato finanziato da Hort Innovation attraverso fondi provenienti dai contributi dell'industria bananiera australiana e dal governo federale. I risultati raggiunti sono destinati a orientare futuri investimenti finalizzati alla traduzione di queste scoperte genetiche in strumenti pratici per il miglioramento varietale e la loro adozione su scala industriale. L'obiettivo finale rimane lo sviluppo di una banana che coniughi palatabilità, facilità di coltivazione e protezione naturale contro il Fusarium wilt attraverso la sua costituzione genetica, garantendo la sostenibilità della produzione globale di questo frutto essenziale per l'alimentazione e l'economia di numerosi paesi.