L'esercizio fisico è da decenni considerato il cardine del trattamento conservativo dell'osteoartrosi, una malattia degenerativa delle articolazioni che colpisce centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Una nuova analisi sistematica ad ampio spettro, pubblicata sulla rivista ad accesso aperto RMD Open, mette ora in discussione questa consolidata raccomandazione clinica, suggerendo che i benefici della terapia fisica su dolore e funzionalità articolare potrebbero essere minimi, di breve durata e in alcuni casi non distinguibili dall'assenza di trattamento. Si tratta di un contributo che non propone di abbandonare l'esercizio, ma di riconsiderarne il ruolo come unico strumento di prima scelta per tutti i pazienti.

Lo studio si configura come una umbrella review, ovvero una revisione sistematica di revisioni sistematiche, integrata da una pooled analysis che aggrega dati provenienti da molteplici trial clinici randomizzati. I ricercatori hanno esaminato le banche dati scientifiche alla ricerca di revisioni sistematiche e studi clinici pubblicati fino a novembre 2025, identificando 5 revisioni che coprono complessivamente 8.631 partecipanti e 28 trial clinici randomizzati con 4.360 partecipanti. Le popolazioni studiate includevano pazienti affetti da osteoartrosi del ginocchio e dell'anca (23 studi), della mano (3 studi) e della caviglia (2 studi), garantendo una copertura anatomica relativamente ampia delle forme più comuni di questa patologia.

Fino a questo lavoro, la letteratura contava numerose revisioni sistematiche che avevano esaminato l'esercizio fisico in modo isolato o in confronto a trattamenti specifici. Mancava tuttavia un'analisi che mettesse insieme tutta l'evidenza disponibile confrontando simultaneamente l'esercizio con placebo, cure abituali, nessun trattamento, farmaci, altre terapie conservative e chirurgia. Colmare questa lacuna metodologica era l'obiettivo principale del team di ricerca.

I risultati dell'analisi aggregata mostrano che, per l'osteoartrosi del ginocchio, l'esercizio fisico è associato a riduzioni del dolore solo piccole e transitorie rispetto al placebo o all'assenza di trattamento, con una certezza complessiva dell'evidenza classificata come molto bassa. Un dato metodologicamente significativo è che, negli studi di dimensioni maggiori e con follow-up più prolungati, i benefici apparivano addirittura più ridotti, il che suggerisce un possibile effetto di bias nei trial più piccoli. Per l'osteoartrosi dell'anca, l'evidenza di certezza moderata indicava un miglioramento trascurabile, mentre per l'osteoartrosi della mano i dati suggerivano effetti di piccola entità.

"I nostri risultati mettono in discussione la promozione universale della terapia con esercizio come unico focus nel trattamento di prima linea per migliorare dolore e funzione fisica in tutti i pazienti con osteoartrosi."

Sul fronte comparativo, la revisione ha rilevato che l'esercizio fisico ottiene risultati sostanzialmente equivalenti a quelli dell'educazione del paziente, della terapia manuale, dei farmaci antidolorifici, delle iniezioni di corticosteroidi o acido ialuronico e dell'artroscopia del ginocchio — sebbene con livelli variabili di certezza dell'evidenza. In alcuni trial focalizzati su sottogruppi specifici di pazienti, l'esercizio si è dimostrato meno efficace nel lungo termine rispetto all'osteotomia (la chirurgia di rimodellamento osseo del ginocchio) o alla sostituzione protesica dell'articolazione.

Gli autori riconoscono alcune limitazioni metodologiche rilevanti. La selezione delle revisioni incluse nell'analisi principale ha seguito criteri specifici di prioritizzazione, con il rischio che alcuni studi pertinenti non siano stati incorporati nel corpus principale. Tuttavia, quando i ricercatori hanno esaminato le dimensioni degli effetti provenienti da quelle revisioni escluse, i risultati sono risultati coerenti con quelli dell'analisi principale. Ulteriori limitazioni derivano dalla scarsità di confronti diretti testa a testa tra trattamenti, dall'eterogeneità dei partecipanti in termini di gravità dei sintomi e dalla presenza di trattamenti aggiuntivi concomitanti in alcuni trial.

È importante sottolineare che questo studio non mette in discussione i benefici generali dell'esercizio fisico sulla salute sistemica — cardiovascolare, metabolica, psicologica — che rimangono ben documentati. Il punto critico riguarda specificamente l'efficacia dell'esercizio come strumento elettivo di riduzione del dolore e miglioramento della mobilità articolare nell'osteoartrosi, quando proposto in modo indifferenziato a tutti i pazienti come trattamento di prima linea esclusivo. Gli stessi autori sottolineano che alcuni pazienti possono comunque preferirlo per ragioni soggettive e di profilo di sicurezza.

Sul piano clinico, la raccomandazione che emerge dal lavoro è orientata verso un modello di decisione condivisa tra medico e paziente, che valuti caso per caso la reale utilità dell'esercizio rispetto al dolore e alla funzione, ponderandola insieme ai benefici secondari per la salute generale, al profilo di sicurezza, ai costi ridotti, allo stadio della malattia e alle alternative terapeutiche disponibili. Questo approccio si distanzia dalla prescrizione automatica e universale che caratterizza oggi molte linee guida internazionali.

I ricercatori auspicano infine una ridefinizione delle priorità nella ricerca sull'osteoartrosi, orientando risorse e sforzi verso terapie che dimostrino effetti più robusti, duraturi e clinicamente significativi. Rimangono aperte domande cruciali: quali sottogruppi di pazienti rispondono meglio all'esercizio fisico? Esistono tipologie o intensità di allenamento superiori ad altre? E soprattutto, quali alternative terapeutiche — farmacologiche o non farmacologiche — possono offrire sollievo più consistente e prolungato a chi soffre di questa diffusa patologia degenerativa? La risposta a questi interrogativi richiederà trial clinici appositamente progettati, con campioni più ampi, follow-up prolungati e criteri di selezione più omogenei dei partecipanti.