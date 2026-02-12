La conquista delle terre emerse da parte dei vertebrati, avvenuta circa 375 milioni di anni fa, non portò immediatamente a un cambiamento nelle abitudini alimentari di questi pionieri. Per decine di milioni di anni, i tetrapodi terrestri rimasero esclusivamente carnivori, nutrendosi di altri animali in un mondo dove le piante rappresentavano una risorsa alimentare ancora inesplorata. La transizione verso l'erbivoria, oggi considerata una delle innovazioni evolutive più significative nella storia della vita sulla terraferma, ha radici più profonde di quanto si pensasse: un fossile eccezionalmente conservato proveniente dalla Nuova Scozia retrodatano questo adattamento cruciale a 307 milioni di anni fa, durante il tardo Carbonifero.

Il fossile, descritto sulla rivista Nature Ecology and Evolution, appartiene a una specie finora sconosciuta battezzata Tyrannoroter heberti – letteralmente "scavatore tiranno di Hebert", in onore del suo scopritore Brian Hebert, paleontologo dilettante che ha individuato il piccolo cranio all'interno di un ceppo d'albero fossilizzato sull'isola di Cape Breton. La località è nota per condizioni di lavoro estreme: le maree più alte al mondo costringono i ricercatori a lavorare contro il tempo, mentre i fossili sono incastonati nelle pareti rocciose che costeggiano l'oceano, creando situazioni potenzialmente pericolose durante gli scavi.

L'aspetto più rivoluzionario della scoperta è emerso grazie all'impiego di tomografia computerizzata, che ha permesso di esaminare l'interno del cranio fossilizzato senza danneggiarlo. Il cranio presentava una forma peculiare – largo e cordiforme, stretto nel muso ma ampio posteriormente – che Arjan Mann, curatore assistente dei fossili di pesci e tetrapodi primitivi al Field Museum di Chicago e co-autore principale dello studio, ha immediatamente riconosciuto come appartenente ai pantilidi microsauri. Ma la vera sorpresa si celava all'interno della bocca chiusa: una serie completa di denti aggiuntivi specializzati, posizionati sul palato, perfettamente adattati per frantumare e macinare materiale vegetale.

I pantilidi rappresentano una fase cruciale nell'evoluzione dei vertebrati terrestri. Mentre i primi pesci con pinne lobate svilupparono arti capaci di sostenere il movimento sulla terraferma ma rimasero dipendenti dagli ambienti acquatici, i pantilidi appartengono alla seconda fase della terrestrialità, quando gli animali si adattarono permanentemente alla vita sulla terra asciutta. Questi organismi sono classificati come amnioti basali, strettamente imparentati con il gruppo di tetrapodi che successivamente svilupparono uova capaci di sopravvivere fuori dall'acqua, dando origine ai rettili e ai primi antenati dei mammiferi.

Basandosi sulle dimensioni del cranio e sul confronto con fossili correlati, i ricercatori stimano che Tyrannoroter heberti fosse un robusto animale quadrupede lungo circa trenta centimetri, delle dimensioni e della forma approssimativa di un pallone da football americano. Nonostante le dimensioni modeste per gli standard odierni, si collocava tra i più grandi animali terrestri della sua epoca. Sebbene potesse somigliare a una lucertola, visse prima che rettili e mammiferi si separassero in percorsi evolutivi distinti, quindi tecnicamente non era un rettile.

La presenza di denti palatali – localizzati sul tetto della bocca – costituisce un indicatore anatomico inequivocabile della capacità di processare vegetazione. Come sottolinea Hans Sues, geologo senior e curatore di paleontologia dei vertebrati presso lo Smithsonian National Museum of Natural History e coautore dello studio, Tyrannoroter heberti riveste un interesse particolare poiché si riteneva a lungo che l'erbivoria fosse limitata agli amnioti veri e propri, mentre questo organismo presenta una dentizione specializzata pur essendo un amniote basale.

Tuttavia, i ricercatori avvertono che Tyrannoroter non era probabilmente un erbivoro stretto. La maggior parte degli erbivori attuali consuma almeno una certa quantità di proteine animali, e l'erbivoria è meglio concepita come un gradiente piuttosto che una categoria rigida. L'animale probabilmente integrava la dieta vegetale con insetti e altre piccole prede. Significativamente, la frantumazione degli esoscheletri chitinosi degli insetti potrebbe aver facilitato lo sviluppo della capacità di gestire materiale vegetale più resistente, mentre il consumo di insetti erbivori potrebbe aver introdotto nel sistema digestivo microbi benefici che successivamente supportarono la digestione della vegetazione.

La scoperta assume una rilevanza ulteriore se contestualizzata nel periodo geologico in cui visse Tyrannoroter. La fine del Carbonifero fu caratterizzata da profondi cambiamenti climatici: gli ecosistemi delle foreste pluviali collassarono e il pianeta attraversò l'ultima transizione da condizioni di icehouse (glaciali) a greenhouse (serra) prima di quella attualmente in corso. Il lignaggio a cui apparteneva Tyrannoroter non prosperò durante questo periodo di sconvolgimenti ambientali, suggerendo una possibile vulnerabilità degli animali erbivori quando i cambiamenti climatici rapidi alterano drasticamente gli ecosistemi e le piante disponibili.

Questa ricerca, frutto della collaborazione tra il Field Museum, l'Università di Toronto, la Carleton University e lo Smithsonian, apre nuove prospettive sulla comprensione delle origini dell'erbivoria nei vertebrati terrestri e sulla resilienza ecologica delle diete specializzate. Gli studi futuri dovranno chiarire quanto fossero diffusi questi esperimenti alimentari tra i tetrapodi primitivi e quale ruolo abbiano giocato le oscillazioni climatiche del tardo Paleozoico nel plasmare le strategie alimentari dei vertebrati terrestri.