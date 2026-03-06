La ricostruzione della biologia del Tyrannosaurus rex continua a riservare sorprese alla comunità scientifica. Da oltre un secolo, i paleontologi studiano gli anelli di crescita annuali conservati nelle ossa fossilizzate di questo grande predatore cretaceo, analogamente a quanto si fa con i cerchi di accrescimento nei tronchi degli alberi. Tuttavia, una nuova ricerca pubblicata sulla rivista peer-reviewed PeerJ sfida in modo sostanziale le stime precedenti, ridisegnando la curva di crescita del T. rex con una metodologia senza precedenti per ampiezza e precisione statistica. Il risultato più sorprendente: l'animale non raggiungeva la sua massa adulta a 25 anni, come si credeva, ma continuava a crescere per circa 40 anni, fino a un peso massimo di circa otto tonnellate.

Lo studio, condotto da Holly Woodward, professoressa di anatomia alla Oklahoma State University, e dal matematico e paleobiologo Nathan Myhrvold di Intellectual Ventures, rappresenta l'analisi più dettagliata mai realizzata sulla storia vitale di T. rex. Il gruppo di ricerca ha esaminato 17 esemplari di tiranosauridi, spaziando da giovani giovanissimi fino agli adulti di dimensioni massime, combinando la microscopia delle sezioni ossee con modelli statistici avanzati. Come ha dichiarato la stessa Woodward, "questo è il più grande dataset mai assemblato per Tyrannosaurus rex", ottenuto esaminando gli anelli di crescita preservati nelle ossa fossilizzate per ricostruire la storia di accrescimento anno per anno di ciascun individuo.

Una delle principali difficoltà metodologiche di questo tipo di ricerca risiede nel fatto che il record fossile non conserva l'intera traiettoria di vita di un singolo animale. Una sezione trasversale di osso di T. rex cattura tipicamente solo gli ultimi 10-20 anni della vita del dinosauro, lasciando lacune significative nelle fasi giovanili. Per superare questo ostacolo, il team ha sviluppato un approccio statistico originale: unire i dati di crescita di esemplari di età diverse per costruire una curva di accrescimento composita dell'intera specie. Secondo Myhrvold, "la curva di crescita composita offre una visione molto più realistica di come Tyrannosaurus cresceva e di quanto variasse nelle dimensioni".

Un contributo tecnico altrettanto rilevante riguarda l'imaging delle sezioni ossee. I ricercatori hanno scoperto che la luce circolarmente polarizzata e quella a polarizzazione incrociata permettono di rivelare anelli di crescita precedentemente non rilevabili con le tecniche standard. Questa metodologia ha consentito di identificare marcatori nascosti che avevano portato in passato a sottostimare il numero degli anelli di accrescimento, e quindi l'età degli esemplari. Le implicazioni sono rilevanti per l'intera disciplina: come ha sottolineato Myhrvold, "i protocolli tipicamente usati negli studi di crescita potrebbero necessitare di una revisione", poiché l'interpretazione di anelli ravvicinati era stata fino ad oggi sistematicamente sottovalutata.

Una fase di crescita protratta per quarant'anni potrebbe aver permesso ai giovani tiranosauridi di ricoprire una varietà di ruoli ecologici all'interno del loro ambiente, contribuendo al loro dominio come carnivori apicali alla fine del Cretaceo.

La durata prolungata dello sviluppo somatico non è solo un dato biologico interessante in sé, ma ha implicazioni ecologiche profonde. Jack Horner, coautore dello studio e ricercatore della Chapman University, ha sottolineato come una fase di crescita di quattro decenni possa aver permesso agli esemplari più giovani di occupare nicchie ecologiche differenziate rispetto agli adulti pienamente sviluppati. Questa struttura demografica complessa potrebbe essere uno dei fattori che consentirono ai tiranosauridi di dominare come carnivori apicali durante la tarda parte del periodo Cretaceo, circa 66-68 milioni di anni fa.

Lo studio ha anche affrontato uno dei dibattiti più accesi nella paleontologia dei tiranosauridi: se alcuni fossili attribuiti a T. rex appartengano in realtà a specie distinte. Il campione analizzato è stato deliberatamente inquadrato come appartenente al "complesso di specie Tyrannosaurus rex", un termine che riconosce esplicitamente la possibilità che i fossili rappresentino specie o sottospecie correlate. Alcune proposte avanzate in letteratura ipotizzano che certi esemplari più piccoli appartengano a una specie separata denominata Nanotyrannus, piuttosto che a individui giovanili di T. rex; altri ricercatori hanno persino suggerito che i maggiori esemplari potrebbero rappresentare due o tre specie distinte, ipotesi ancora controverse nella comunità scientifica.

Particolarmente indicativa è l'analisi di due fossili noti con i soprannomi "Jane" e "Petey": i loro pattern di crescita si discostano in modo statisticamente significativo rispetto agli altri 15 esemplari del dataset. Sebbene la sola analisi degli anelli di crescita non possa dimostrare l'appartenenza a una specie separata, la divergenza è abbastanza marcata da sollevare interrogativi legittimi. Notevolmente, uno studio indipendente di Zanno e Napoli, condotto con tecniche diverse, ha raggiunto una conclusione analoga, identificando Jane e Petey come rappresentanti di due specie distinte di Nanotyrannus: una convergenza di risultati che rafforza la plausibilità dell'ipotesi, pur senza renderla ancora definitiva.

Il quadro complessivo che emerge da questa ricerca è quello di un animale più longevo, ecologicamente più complesso e biologicamente più variabile di quanto le precedenti stime lasciassero intendere. La combinazione di un campione fossile ampliato, nuovi strumenti analitici statistici e tecniche di imaging avanzate apre prospettive metodologiche che potranno essere applicate ad altri dinosauri e, più in generale, ad altri vertebrati estinti. Le domande rimaste aperte riguardano soprattutto la reale consistenza tassonomica del complesso T. rex: futuri studi potranno chiarire se le differenze nei pattern di crescita osservate corrispondano effettivamente a confini di specie o riflettano semplicemente la variabilità intraspecifica tipica di un grande predatore territoriale distribuito su vaste aree geografiche.