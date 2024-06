Geoingegneria solare per raffreddare il pianeta, quali sono i rischi?

Un importante gruppo ambientalista sta per destinare milioni di dollari nella ricerca sull'geoingegneria solare, una soluzione proposta per contrastare il cambiamento climatico che ha suscitato scetticismo e timori per le possibili conseguenze indesiderate.

La geoingegneria solare comprende una serie di tattiche per raffreddare il pianeta riflettendo la luce solare, come l'illuminazione artificiale delle nuvole o l'immissione di particelle riflettenti nell'atmosfera. Tentativi isolati di testare queste teorie hanno sollevato preoccupazioni poiché gli scienziati non conoscono sufficientemente gli altri effetti che potrebbero causare.

Queste preoccupazioni hanno portato a richieste di ulteriori ricerche per colmare le lacune di conoscenza prima di procedere con ulteriori esperimenti. L’Environmental Defense Fund (EDF) prevede di erogare milioni di dollari in sovvenzioni per la ricerca sulla geoingegneria solare, come riportato dal The New York Times. EDF ha dichiarato di condividere le preoccupazioni riguardo all'uso della geoingegneria solare, motivo per cui sostiene studi sulle possibili conseguenze di questo tipo di interventi.

EDF non ha voluto rivelare l'ammontare esatto dell'investimento previsto per gli studi sulla geoingegneria solare, né i nomi dei suoi finanziatori, anche se, secondo il The New York Times, il LAD Climate Fund — guidato da partner che hanno ricoperto ruoli di leadership in Cisco Systems — è tra i principali finanziatori.

I prossimi passi includono la collaborazione con scienziati per “sviluppare un’agenda di ricerca con un focus a breve termine sugli impatti” e la creazione di una “struttura di governance,” ha affermato Dilling. Dopo aver posto in essere queste misure, EDF intende assegnare progetti di ricerca che si prevede condivideranno i loro risultati in riviste scientifiche e conferenze.

Effetti collaterali

Lisa Dilling, vice capo scienziato di EDF, ha espresso tutta la sua preoccupazione per i possibili effetti collaterali di questa pratica:

“Siamo molto preoccupati per le conseguenze indesiderate della [geoingegneria solare], motivo per cui ci concentriamo su ricerche rilevanti per le politiche che ci aiuteranno a stimare i potenziali impatti e sviluppare la scienza necessaria per aiutare i governi a prendere decisioni informate,”

Le discussioni accese all'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente tenutasi a marzo non hanno portato a nuove linee guida internazionali per la geoingegneria solare. Dal 2010, vi è una moratoria globale sui tipi di geoingegneria su larga scala, il cui linguaggio è vago, escludendo essenzialmente esperimenti su piccola scala che sono andati avanti negli ultimi anni.

La settimana scorsa, Alameda, California, ha votato per vietare agli scienziati dell'Università di Washington di testare una nuova tecnologia per spruzzare particelle di sale marino. Questa tecnica fa parte di una strategia per rendere le nuvole più riflettenti chiamata Marine Cloud Brightening (MCB). Più di 30 scienziati hanno scritto un articolo sulla rivista Science Advances a marzo proponendo una roadmap per la ricerca sul MCB.

Secondo Graham Feingold, ricercatore presso il Laboratorio di Scienze Chimiche della NOAA:

“L'interesse per il MCB sta crescendo, ma i decisori politici attualmente non dispongono delle informazioni necessarie per prendere decisioni riguardo se e quando il MCB dovrebbe essere implementato,”

Lo scorso anno, il Messico ha deciso di vietare futuri esperimenti dopo che una startup di geoingegneria ha lanciato palloni meteorologici pieni di anidride solforosa nei suoi confini. I co-fondatori hanno traslocato e riprovato in Nevada, grigliando fungicida in un parcheggio per creare il gas di anidride solforosa. Come inquinante, l'anidride solforosa può causare piogge acide.

L'invio di particelle riflettenti nell'atmosfera, noto come iniezione di aerosol stratosferici (SAI), potrebbe anche ampliare il buco dell'ozono antartico. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui gli esperti sono preoccupati di andare avanti con la geoingegneria solare senza una migliore comprensione delle potenziali ricadute.

Gli ambientalisti vogliono quindi assicurarsi che la geoingegneria solare non distragga dagli sforzi per passare a fonti di energia più pulite, che è l'unico modo per affrontare davvero il cambiamento climatico. “Ridurre le emissioni di gas serra il più rapidamente possibile è essenziale per affrontare il cambiamento climatico. Rimane la massima priorità di EDF,” ha concluso Dilling.