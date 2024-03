SpaceX, il terzo lancio di Starship finisce in un'esplosione

Il lancio della navicella spaziale Starship della SpaceX, il terzo, è andato piuttosto bene. La navicella è stata progettata per trasportare astronauti sulla Luna e oltre, e si spera che potrà essere operativa in tempi relativamente brevi. Per ora si stanno facendo lanci di prova come questo, che è andato bene ma non benissimo.

Durante il rientro atmosferico, infatti, lo staff ha perso il contatto con la navicella, che è stata quindi distrutta per evitare conseguenze gravi. Nonostante questo contrattempo, il successo parziale del test segna un importante traguardo nello sviluppo della navicella Starship, fondamentale sia per gli obiettivi di Elon Musk nel settore dei lanci satellitari che per il programma lunare della NASA.

La missione della Starship ha dimostrato una significativa crescita rispetto ai due tentativi precedenti, entrambi conclusisi con esplosioni poco dopo il lancio. Nonostante la perdita della navicella durante il test, SpaceX ha confermato che gran parte della traiettoria pianificata è stata completata con successo. Questo risultato sottolinea l'approccio ad alto rischio ma ad alta ricompensa di SpaceX, che mira a perfezionare la Starship attraverso una serie di test e miglioramenti incrementali.

Anche se il traguardo della missione lunare con astronauti americani richiede ancora diversi passaggi intermedi, il CEO Elon Musk è fiducioso che la Starship diventerà il fulcro del programma spaziale di SpaceX e rivoluzionerà il settore dei lanci commerciali.

Questo lancio rappresenta un passo avanti significativo verso la realizzazione di questa visione, nonostante la perdita della navicella durante il rientro. La SpaceX è pronta a continuare a perseguire la sua ambizione di esplorare lo spazio profondo e trasformare il futuro dell'umanità nell'universo.