SpaceX sta costruendo centinaia di satelliti spia per la sorveglianza globale

SpaceX, secondo quanto riportato da Reuters, sta attualmente lavorando alla costruzione di una rete di satelliti spia per conto dell'intelligence statunitense.

Secondo fonti anonime "familiarizzate con il programma", l'unità Starshield di SpaceX avrebbe ottenuto un contratto classificato con l'Ufficio Nazionale di Ricognizione (NRO) degli Stati Uniti fin dal 2021 per sviluppare questa rete di "centinaia" di satelliti spia.

Il rapporto di Reuters fa seguito a una notizia del Wall Street Journal di febbraio, che ha menzionato un contratto classificato del valore di $1,8 miliardi tra SpaceX e un'agenzia governativa non specificata.

Tuttavia, Reuters ha ora confermato che l'agenzia in questione è l'NRO e che l'obiettivo del contratto è costruire una rete di centinaia di satelliti capaci di effettuare imaging della Terra e operare come uno sciame in orbite basse.

Non sono state fornite informazioni sul momento in cui questa rete diventerà operativa o su eventuali altre aziende coinvolte nel progetto. Tuttavia, il rapporto menziona che ci sono satelliti dispiegati da SpaceX non riconosciuti né dall'azienda né dal governo, ma identificati come prototipi di Starshield.

SpaceX ha descritto Starshield come una rete satellitare sicura focalizzata sul governo, con Elon Musk che ha twittato che sarà di proprietà del governo degli Stati Uniti e controllata dalla Space Force del Dipartimento della Difesa.

Questa iniziativa segue un precedente contratto firmato da SpaceX con la Space Force degli Stati Uniti per fornire comunicazioni satellitari militari tramite Starlink.

Secondo Reuters, il successo del contratto dell'NRO potrebbe significativamente migliorare la capacità di individuare rapidamente potenziali bersagli in tutto il mondo da parte del governo, e dell'esercito, degli Stati Uniti.

Sebbene un portavoce dell'NRO non abbia commentato direttamente il coinvolgimento di SpaceX, ha confermato che l'agenzia sta lavorando per sviluppare un sistema di intelligence, sorveglianza e ricognizione basato nello spazio che sia altamente capace, diversificato e resistente.