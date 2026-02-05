Nella paleontologia europea, l'identificazione di nuove specie di dinosauri continua a riservare sorprese che sfidano le conoscenze consolidate sull'evoluzione di questi antichi rettili. La scoperta di Foskeia pelendonum, un minuscolo dinosauro erbivoro vissuto nel Cretaceo inferiore nell'attuale territorio di Vegagete, nella provincia di Burgos in Spagna, rappresenta un tassello fondamentale per colmare una lacuna temporale di 70 milioni di anni nella storia evolutiva degli ornitopodi. Con una lunghezza di appena mezzo metro, questo piccolo dinosauro si colloca tra i rappresentanti più piccoli mai identificati del suo gruppo, eppure presenta caratteristiche anatomiche sorprendentemente avanzate che stanno costringendo i ricercatori a riconsiderare le teorie evolutive di un'intera famiglia di dinosauri erbivori.

La ricerca, coordinata da Paul-Emile Dieudonné dell'Università Nazionale di Río Negro in Argentina e pubblicata come studio internazionale, si basa sull'analisi di fossili appartenenti ad almeno cinque individui. I resti furono inizialmente scoperti da Fidel Torcida Fernández-Baldor del Museo dei Dinosauri di Salas de los Infantes, che rimase immediatamente colpito dalle dimensioni minuscole delle ossa rinvenute. L'eccezionalità del ritrovamento non risiede solo nelle proporzioni ridotte, ma nella capacità di questo materiale fossile di ribaltare concezioni globali sull'evoluzione degli ornitopodi, il vasto gruppo di dinosauri erbivori che include forme celebri come l'Iguanodonte.

L'etimologia del nome scientifico riflette le caratteristiche peculiari dell'animale: Foskeia deriva dal greco antico, dove il prefisso "fos" significa "luce", in riferimento al corpo estremamente piccolo e leggero degli individui adulti, mentre "skei" deriva da "boskein", che significa pascolare o foraggiare. La denominazione della specie, pelendonum, rende omaggio ai Pelendones, un'antica tribù celtiberica che abitava la regione delle Fuentes del Duero, a nord della provincia di Soria, a sud-est di Burgos e forse nel sud-est della Rioja.

L'analisi microscopica della struttura ossea, supervisionata dal dottor Koen Stein della Vrije Universiteit Brussel, ha fornito informazioni cruciali sulla biologia di questa specie. L'esame istologico ha rivelato che il fossile più grande appartiene a un individuo completamente maturo, sfatando l'ipotesi iniziale che le dimensioni ridotte potessero essere dovute a stadi giovanili di crescita. La microstruttura ossea indica inoltre un regime metabolico paragonabile a quello dei piccoli mammiferi o degli uccelli, caratteristica insolita per un rettile e indicativa di uno stile di vita particolarmente attivo. Come spiega Stein, la comprensione della crescita e dello sviluppo è essenziale per confrontare l'anatomia di Foskeia con altre specie, poiché gli individui giovani tendono a mostrare caratteristiche anatomiche che cambiano con la maturazione.

Nonostante le dimensioni minuscole, Foskeia possedeva un cranio altamente derivato con innovazioni anatomiche inaspettate che sfidano l'idea che miniaturizzazione significhi semplicità evolutiva

Contrariamente alle aspettative, il cranio di Foskeia presenta caratteristiche strutturali sorprendentemente complesse e specializzate. Marcos Becerra dell'Universidad Nacional de Córdoba sottolinea che la miniaturizzazione non ha implicato una semplificazione evolutiva: il cranio risulta "strano e iper-derivato", con modificazioni anatomiche che lo distinguono nettamente dai suoi parenti più grandi. Tábata Zanesco Ferreira dell'Universidade Federal do Rio de Janeiro chiarisce ulteriormente questo concetto, affermando che Foskeia non è semplicemente un "mini Iguanodonte", ma rappresenta qualcosa di fondamentalmente diverso dal punto di vista anatomico e funzionale.

L'analisi filogenetica condotta dal team di ricerca, basata su modelli evolutivi aggiornati, ha collocato Foskeia in una posizione inaspettata nell'albero genealogico dei dinosauri. La specie risulta strettamente imparentata con Muttaburrasaurus, un dinosauro australiano, posizionandosi all'interno del gruppo Rhabdodontomorpha. Questa scoperta espande significativamente la diversità conosciuta del clade europeo Rhabdodontia, un gruppo di dinosauri erbivori che dominò gli ecosistemi del continente durante il Cretaceo. Thierry Tortosa della Riserva Naturale Sainte Victoire evidenzia come Foskeia contribuisca a colmare un vuoto di 70 milioni di anni nella documentazione fossile, rappresentando "una piccola chiave che apre un vasto capitolo mancante" della storia evolutiva.

L'anatomia peculiare di Foskeia, secondo Penélope Cruzado-Caballero dell'Universidad de La Laguna, è "strana precisamente nel modo che riscrive gli alberi evolutivi". L'analisi supporta inoltre la riviviscenza di un raggruppamento a lungo dibattuto conosciuto come Phytodinosauria, che includerebbe i dinosauri erbivori in un gruppo naturale distinto. Dieudonné sottolinea che questa ipotesi necessita di ulteriori verifiche con dati aggiuntivi, ma i risultati preliminari suggeriscono una revisione significativa delle relazioni evolutive tra i principali gruppi di dinosauri.

Nonostante le dimensioni ridotte, Foskeia era perfettamente adattato al suo ambiente ecologico. L'animale possedeva denti specializzati per la masticazione di vegetazione specifica e sembra aver modificato la sua postura durante la crescita, sviluppando la capacità di spostarsi con brevi scatti di velocità attraverso habitat forestali densi. Queste caratteristiche suggeriscono una nicchia ecologica altamente specializzata, probabilmente occupata sfruttando risorse alimentari non accessibili ai dinosauri erbivori di dimensioni maggiori che condividevano lo stesso ecosistema nel Cretaceo iberico.

La scoperta di Foskeia dimostra che l'evoluzione ha sperimentato in modo altrettanto radicale sia nelle forme di piccole dimensioni che in quelle gigantesche, spesso oggetto di maggiore attenzione mediatica. Come conclude Dieudonné, il futuro della ricerca sui dinosauri dipenderà dalla capacità di prestare attenzione all'umile, al frammentario, al piccolo. I fossili minute e apparentemente insignificanti possono infatti contenere informazioni cruciali per comprendere i meccanismi evolutivi che hanno plasmato la diversità dei dinosauri lungo i 165 milioni di anni della loro dominanza terrestre.