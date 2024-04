180GB in 5G con Iliad vi costano MENO di 10€ al mese!

Avete mai desiderato un'offerta mobile senza pensieri, che vi permetta di navigare senza limiti e di rimanere sempre connessi? Bene, Iliad è qui per soddisfarvi con l'offerta GIGA 180! A soli 9,99€ al mese, avrete a disposizione ben 180GB di dati, sia in 4G/4G+ che in 5G. Sì, avete letto bene, il 5G è incluso! E non solo: avrete anche minuti e SMS illimitati, verso numeri fissi e mobili in Italia.

Iliad GIGA 180, perchè approfittarne?

Con l'offerta di Iliad GIGA 180 potrete godere di una serie di vantaggi che renderanno la vostra esperienza telefonica ancora più piacevole e senza pensieri. Se viaggiate in Europa, potrete continuare a utilizzare il vostro telefono senza preoccupazioni grazie ai minuti e SMS illimitati e ai 11GB dedicati al roaming. E non è tutto: con l'offerta GIGA 180, avrete anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, per rimanere in contatto con amici e familiari in tutto il mondo.

E che dire dei servizi inclusi? Avrete accesso a funzioni come il richiamo automatico, l'hotspot senza costi aggiuntivi, nessuno scatto alla risposta, e molto altro ancora! Ma la cosa migliore di tutte è che l'offerta GIGA 180 è senza vincoli e senza costi nascosti. Potrete attivarla in modo semplice e veloce, e una volta attivata, potrete godere di tutti i suoi vantaggi per sempre.

Quindi, cosa state aspettando? Attivate GIGA 180 alla tariffa vantaggiosa di 9,99€ al mese e godetevi un'offerta che non cambierà nel tempo, con tanti servizi inclusi. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità e passate a Iliad oggi stesso!

