25 app rimosse dal Play Store: sottraevano le credenziali di Facebook

25 applicazioni presenti sul Play Store erano in grado di registrare le credenziali di accesso a Facebook. A scoprirlo è stata Evina, agenzia francese di sicurezza informatica che le ha segnalate a Google. Il colosso di Mountain View ha immediatamente provveduto ad eliminarle dal proprio store di applicazioni e le ha disabilitate sugli smartphone che le avevano installate. Gli utenti sono stati avvertiti tramite una notifica del Play Protect.

Le applicazioni in questione erano semplici app apparentemente innocue come quelle di sfondi, torcia, editor di immagini, torce, giochi e file manager. Queste app nascondevano un codice malevolo in grado di sottrarre le credenziali di Facebook. In pratica, veniva creata una falsa pagina di accesso sovrimpressa a quella ufficiale ingannando così l’utente che inseriva il proprio username e password.

Credit - Evina

Evina ha inoltre dichiarato a ZDNet che alcune di queste app dannose erano presenti nel Play Store da oltre un anno, avendo così il tempo di poter accumulare anche oltre 500 mila download. Google le ha rimosse agli inizi di giugno, dopo aver analizzato i risultati condivisi dall’agenzia francese.

Di seguito, la lista delle applicazioni fraudolente:

Super Wallpapers Flashlight

Padenatef

Wallpaper Level

Contour level wallpaper

iPlayer & iWallpaper

Video Maker

Color Wallpapers

Pedometer

Powerful Flashlight

Super Bright Flashlight

Super Flashlight

Solitaire Game

Accurate scanning of Meade

Classic card game

Junk file cleaning

Synthetic Z

File Manager

Composite Z

Screenshot Capture

Daily Horoscope Wallpapers

Wuxia Reader

Plus Weather

Anime Live Wallpaper

iHealth Step Counter