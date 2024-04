Come usare Google ImageFX e MusicFX in Italia

Google ha recentemente lanciato due straordinari strumenti basati sull'intelligenza artificiale: ImageFX e MusicFX. ImageFX permette agli utenti di generare immagini a partire da descrizioni testuali, mentre MusicFX offre la possibilità di comporre brani musicali da testo. Entrambi gli strumenti sono completamente gratuiti e richiedono solo un account Google per essere utilizzati. Purtroppo, attualmente sono disponibili solo negli Stati Uniti, in Kenya, Nuova Zelanda e Australia, mentre non è possibile accedervi dall'Italia.

Del resto, questi strumenti stanno guadagnando popolarità anche in Europa e ci sono sempre più utenti interessati a provarli. Se siete tra questi, la buona notizia è che potete accedervi da qualsiasi parte del mondo utilizzando una VPN.

Cosa sono Google ImageFX e MusicFX?

Google ImageFX e Music FX sono due nuove funzioni IA accessibili tramite il browser Chrome che sfruttano l'intelligenza artificiale per la generazione di contenuti creativi, rispettivamente in ambito visivo e musicale.

Google ImageFX

ImageFX è uno strumento IA avanzato che consente di generare immagini partendo da descrizioni testuali. Il suo elemento distintivo, denominato "expressive chips", facilita l'esplorazione rapida di diversi aspetti della creatività e delle idee. Alimentato dal modello Imagen 2, ImageFX introduce funzionalità di generazione di immagini all'avanguardia, migliorando la qualità e riducendo gli artefatti che spesso affliggono gli strumenti di generazione di immagini. Questo modello è integrato anche in altre applicazioni di Google come Bard, Search, Ads, Duet AI in Workspace e Vertex AI, potenziando le capacità di intelligenza artificiale generativa dell'azienda.

Google MusicFX

MusicFX è un aggiornamento significativo del MusicLM, uno strumento di creazione musicale rilasciato da Google l'anno scorso. MusicFX permette agli utenti di inserire un comando testuale per descrivere il tipo di musica che desiderano creare, generando due tracce musicali di 30 secondi ciascuna. Gli utenti hanno l'opzione di estendere queste tracce fino a 50 / 70 secondi, o di combinarle automaticamente per creare un loop. Rispetto al suo predecessore, MusicFX offre una maggiore velocità e qualità nella creazione di contenuti musicali.

Cos'è SynthID?

Sia ImageFX che MusicFX etichettano tutte le immagini e le tracce audio generate come "SynthID", un marchio digitale ideato per indicare che il contenuto è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Le immagini generate da ImageFX includeranno anche i metadati IPTC, fornendo agli utenti ulteriori informazioni quando incontrano immagini create dall'IA. Al momento, gli abitanti degli Stati Uniti, del Kenya, della Nuova Zelanda e dell'Australia possono provare questi strumenti nel Google AI Test Kitchen. Per ora sono disponibili solo in inglese ma nei prossimi mesi Google estenderà il supporto ad altre lingue.

Come accedere a ImageFX e MusicFX

Sebbene ImageFX e MusicFX siano gratuiti, la loro disponibilità è limitata a pochi paesi. Questo crea una barriera per molti utenti globali desiderosi di esplorare queste tecnologie. Fortunatamente, con l'uso di una VPN, è possibile accedere a questi strumenti impostando la propria posizione virtuale in uno dei paesi in cui il servizio è disponibile. Per accedere a ImageFX e MusicFX tramite VPN, è necessario connettersi a un server situato in uno dei paesi dove questi servizi sono disponibili. Dopo aver stabilito una connessione VPN, basta accedere al proprio account Google e visitare Google Labs, dove potrete accedere a questi innovativi strumenti.

Scegliere la VPN giusta per ImageFX e MusicFX

Non tutte le VPN sono uguali, e per un'esperienza ottimale è consigliabile evitare VPN gratuite, che possono tornare utili per in molti casi ma spesso offrono larghezza di banda limitata e velocità ridotte. Una buona VPN dovrebbe supportare il protocollo WireGuard, riconosciuto come il più veloce attualmente disponibile, e avere una vasta rete di server per garantire sempre un accesso veloce. Le funzioni di sicurezza avanzate, come i server offuscati e il killswitch, sono essenziali per proteggere i tuoi dati e mascherare l'uso della VPN.

Avendo testato molte VPN diverse, consigliamo ai nostri lettori di utilizzare NordVPN, la nostra VPN preferita per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. Considerando che l'Europeo di calcio dura giusto un mese, potete usare la NordVPN in modo totalmente gratuito per tutta la durata dell'evento per poi decidere se rinnovare o meno l'abbonamento.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi consigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN alla modica cifra di meno di 6 euro al mese per i primi 15 mesi. L'offerta include anche 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Usare una VPN è incredibilmente semplice. Basta installare l'applicazione, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.