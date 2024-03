4 Apple AirTag a 24€ l'uno! AFFARE IMPERDIBILE!

Le tanto attese Offerte di Primavera Amazon sono infine arrivate e, come vi stiamo raccontando, c'è davvero spazio per un mucchio di sconti e promozioni, specie considerando quella che è la vastissima gamma di prodotti messi in sconto dallo store. Un esempio, in tal senso, è l'offerta che Amazon sta oggi riservando ai sempre ottimi Apple AirTag: vendutissimi dispositivi IoT che, proprio oggi, tornano in sconto ad un prezzo imperdibile! Su Amazon, infatti, la confezione da 4 AirTag è attualmente in sconto a soli 99,00€, rispetto al prezzo originale di 129,00€. Ciò significa che un singolo AirTag vi costerà così appena 24,75€, che non è affatto male considerando che un singolo AirTag costrerebbe ben 39 euro!

Apple AirTag in confezione da 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli Apple AirTag sono piccoli ed efficienti dispositivi di tracciamento che, ad un costo davvero minimo, ed a patto che siate utenti Apple in possesso almeno di un iPhone, vi permetteranno di tenere sotto controllo piccoli oggetti, come portafogli o chiavi di casa, o anche qualsiasi altra cosa a cui possiate agganciarli.

Parliamo di un prodotto tanto semplice quanto efficiente: Pensate a un disco di metallo intelligente, progettato per essere appeso a qualsiasi cosa, dalle chiavi al bagaglio. Il loro sistema di localizzazione è così preciso che ritrovare qualsiasi oggetto smarrito è questione di pochi tocchi sul vostro iPhone.

Grazie all'app "Dov'è", infatti, potrete localizzare facilmente il vostro AirTag, offrendovi così un sistema di rintracciamento facile e immediato per i vostri oggetti smarriti. La configurazione è immediata, richiedendo solo un tap per connettersi a iPhone o iPad, e giacché sono persino dotati di un altoparlante integrato, essi vi aiuteranno in modo ancor più efficiente a rintracciare, ad esempio, le chiavi smarrite in giro per casa, potendo emettere un suono che vi aiuterà nella ricerca tra le mura domestiche.

Insomma, se siete tra coloro che occasionalmente dimenticano dove hanno lasciato le chiavi o la borsa, gli AirTag potrebbero essere la soluzione perfetta per voi, e giacché una confezione da 4 costerebbe circa 129 euro, è ovvio che l'offerta odierna a soli 99 euro sia uno di quegli affari da non perdere!

