40.000 persone hanno scelto Starlink in Italia, ci siete anche voi?

Starlink, il servizio di internet satellitare ad alta velocità e bassa latenza di Elon Musk, sta rivoluzionando il panorama delle telecomunicazioni in Italia. A due anni dall’ingresso sul mercato italiano, Starlink vanta già circa 40.000 clienti, confermando un notevole interesse per la sua tecnologia innovativa. Il servizio, che sfrutta una costellazione di satelliti in orbita bassa, offre una connessione internet stabile e veloce anche nelle aree più remote del Paese, dove le tradizionali infrastrutture terrestri faticano ad arrivare.

Dal lancio dei primi 60 satelliti V0.9, la costellazione di Starlink è cresciuta esponenzialmente, contando oggi oltre 6.300 satelliti. Questo incremento ha consentito all’azienda di superare le difficoltà iniziali e registrare, a maggio di quest'anno, il suo primo profitto. Un traguardo significativo, soprattutto se si considera che l'anno scorso molti analisti avevano espresso scetticismo riguardo alla sostenibilità economica del progetto, a causa di una crescita ritenuta troppo lenta.

Il 2023 è stato un anno di svolta per Starlink, grazie a una serie di innovazioni tecnologiche che promettono di rivoluzionare ulteriormente il settore delle telecomunicazioni. Tra queste, spiccano i test per lo scambio di dati tra smartphone e satelliti, che hanno dimostrato la fattibilità delle comunicazioni dirette senza la necessità di parabole o router. Questa tecnologia, denominata direct-to-cell, è stata resa possibile grazie al lancio di satelliti di nuova generazione, progettati per supportare comunicazioni dirette con dispositivi mobili.

Uno degli esperimenti più eclatanti è stato il completamento di una videocall tra smartphone senza l'ausilio di apparecchiature terrestri, un risultato che apre la strada a nuove applicazioni e potenzialità per il servizio. Questa innovazione potrebbe rivelarsi particolarmente utile in situazioni di emergenza o in aree geografiche dove l'accesso a internet è limitato o inesistente.

L’espansione di Starlink in Italia rappresenta una grande opportunità per colmare il divario digitale e migliorare l'accesso a internet per tutti. Con una copertura sempre più capillare e una tecnologia in costante evoluzione, Starlink si pone come un attore chiave nel futuro delle telecomunicazioni italiane. La capacità di fornire connessioni stabili e veloci anche nelle zone rurali e isolate è una delle caratteristiche che distingue questo servizio, rendendolo una scelta ideale per molte famiglie e aziende.

