5 anni di Huawei Store: grandi festeggiamenti con coupon su tutto, anche sui nuovi FreeArc

Huawei Store festeggia un traguardo importante: 5 anni di presenza sul mercato, offrendo a tutti i suoi clienti sconti straordinari e promozioni esclusive. L'anniversario non poteva essere celebrato in modo migliore, con un coupon valido su ogni singolo prodotto del catalogo, inclusi i nuovi e innovativi auricolari FreeArc. Questi ultimi sono una delle novità più attese del marchio e rappresentano una delle offerte principali della promozione, che si estende su tutto il catalogo con vantaggi da non perdere. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le migliori occasioni da cogliere prima che la promozione scada, il 24 marzo.

5 anni di Huawei Store, perché approfittarne?

I principali protagonisti di questa celebrazione sono senza dubbio i FreeArc, i primi auricolari open-ear di Huawei con design ad archetto. A cosa servono gli auricolari aperti come questi? Scopritelo nel nostro approfondimento dedicato. Questi auricolari si distinguono per il comfort d'uso e la qualità del suono, rendendoli ideali per chi cerca un’esperienza di ascolto immersiva senza rinunciare alla sicurezza e alla comodità. Per celebrare il lancio di questo nuovo prodotto, Huawei ha dedicato loro un coupon specifico: "ATOMOOSE30". Grazie a questo codice, il prezzo dei FreeArc passa da 119€ a soli 89€, un'opportunità imperdibile per chi desidera approfittare di questa novità tecnologica.

Se i FreeArc sono il fiore all'occhiello della promozione, il coupon "ATOMSANNI12" è valido su tutto il resto del catalogo, con uno sconto extra del 12%. Questo significa che oltre agli auricolari, anche altri dispositivi Huawei sono in offerta, permettendo agli utenti di approfittare di prezzi vantaggiosi su una vasta gamma di prodotti. Il coupon è valido fino al 24 marzo, quindi c'è abbastanza tempo per fare acquisti, ma è importante non farsi sfuggire l'occasione. Dallo smartwatch ai tablet, passando per i PC, tutte le categorie dello store online sono coinvolte in questa grande promozione.

Tra le offerte più vantaggiose di questa promozione, spicca poi il Watch GT 5 Pro da 46mm. Questo elegante smartwatch di Huawei, dotato di funzioni moderne per il monitoraggio della salute e il benessere, scende a soli 290€ grazie all’applicazione del coupon. Ma non è tutto: acquistando il Watch GT 5 Pro, si riceveranno in regalo anche i FreeBuds SE2 e un cinturino extra, rendendo questa offerta davvero imperdibile per chi desidera unire la tecnologia di punta a una promozione vantaggiosa.

Non solo auricolari e smartwatch, ma anche altri prodotto premium di Huawei sono in offerta. Tra questi, il Pura 70 si fa notare per la sua qualità e prestazioni, ora disponibile a soli 615€ grazie alla promozione. Inoltre, sono inclusi anche due cover in regalo, un extra che rende ancora più interessante l'acquisto di questo prodotto. Il Pura 70 è ideale per chi cerca uno smartphone potente e di qualità, sia per l'uso quotidiano che per prestazioni professionali lato fotografico.

Non solo accessori, ma anche dispositivi più completi come i PC e tablet Huawei sono protagonisti di questa offerta. Grazie sempre al coupon "ATOMSANNI12", gli utenti potranno acquistare alcuni dei modelli più apprezzati del brand con uno sconto extra del 12%. Perfetti per chi cerca una soluzione potente e versatile per il lavoro o il tempo libero, i tablet Huawei rappresentano una scelta ideale grazie alla loro capacità di combinare prestazioni e design.

Per chi fosse alla ricerca del regalo perfetto per l'imminente festa del papà, abbiamo il consiglio ideale: il Watch D2. Questo smartwatch innovativo non solo include tutte le funzioni classiche per il monitoraggio dell'attività fisica, ma offre anche la misurazione della pressione arteriosa, rendendolo ideale per chi desidera prendersi cura della propria salute con stile e tecnologia all'avanguardia.

Per concludere, è utile dare un’occhiata ai prodotti più consigliati per questa promozione. Oltre ai già citati FreeArc, Watch GT 5 Pro, Pura 70, PC e tablet, ci sono molte altre offerte che meritano di essere esaminate, ed ecco perché vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista prodotti in basso, dove abbiamo raccolto i prodotti più popolari e apprezzati di Huawei.

