Xiaomi 15 Ultra è l'ultimo arrivato nella famiglia di smartphone top di gamma del produttore cinese, e si presenta come un dispositivo in grado di soddisfare anche i fotografi più esigenti.

Ma cosa rende questo smartphone così speciale? Ecco 5 motivi per cui dovreste considerarlo per il vostro prossimo acquisto.

5 motivi per acquistare Xiaomi 15 Ultra

1. Il comparto fotografico migliore del momento

Xiaomi 15 Ultra vanta un sistema fotografico di nuova generazione, sviluppato in collaborazione con Leica, che promette di portare la fotografia mobile a un nuovo livello. Il sistema è composto da quattro fotocamere posteriori, che coprono una gamma focale da 14mm a 100mm, offrendo una versatilità senza precedenti.

La fotocamera principale da 50MP, con sensore Sony LYT-900 da 1 pollice e apertura f/1.63, garantisce scatti di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. La stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e l'ampio range dinamico di 14EV permettono di catturare immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il teleobiettivo da 50MP, con sensore Sony IMX858 e lunghezza focale equivalente a 70mm, è ideale per la ritrattistica e supporta la macrofotografia da 10cm. Il periscopio da 200MP, con sensore Samsung HP9 e lunghezza focale equivalente a 100mm, offre uno zoom ottico 4,3x e una maggiore capacità di catturare la luce (+136% rispetto a Xiaomi 14 Ultra), aprendo nuove possibilità per la fotografia a lunga distanza.

Completa il comparto fotografico la fotocamera ultra-grandangolare da 50MP, con sensore Samsung JN5 e campo visivo di 115 gradi, che permette di catturare ampi paesaggi e scene d'insieme. Tutte le lenti sono dotate di autofocus e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), ad eccezione della fotocamera ultra-grandangolare.

Il supporto per la registrazione Dolby Vision e Log a 10-bit a 4K 60fps su tutte le lunghezze focali, e la partnership con ACES, garantiscono una riproduzione dei colori fedele e accurata, aprendo le porte alla creazione di contenuti di livello cinematografico.

2. Kit fotografico opzionale (e in omaggio!)

Per chi desidera un'esperienza fotografica ancora più completa, Xiaomi offre il Photography Kit Legend Edition, un accessorio opzionale che trasforma lo smartphone in una vera e propria fotocamera compatta. Il kit include una cover di alta qualità, un laccetto da polso, un adattatore per filtri da 67mm e un'impugnatura ergonomica con pulsante di scatto a doppia corsa, pulsante per la registrazione video, rotella per la regolazione dell'esposizione e grilletto per lo zoom. L'impugnatura integra anche una batteria da 2000mAh, che estende l'autonomia dello smartphone durante le sessioni fotografiche più lunghe.

Acquistando Xiaomi 15 Ultra su mi.com o Amazon, è possibile usufruire di un'offerta bundle che include il Photography Kit Legend Edition e Xiaomi Watch S4. Un'occasione imperdibile per chi desidera il massimo dall'esperienza fotografica con Xiaomi 15 Ultra.

3. Ricarica rapida, anche wireless

Xiaomi 15 Ultra è dotato di una batteria da 5410mAh, che garantisce un'autonomia più che rispettabile. Per ricaricare rapidamente la batteria, lo smartphone supporta la tecnologia HyperCharge da 90W, che permette di raggiungere il 100% in tempi davvero ridotti.

Per chi preferisce la comodità della ricarica wireless, Xiaomi 15 Ultra supporta anche la tecnologia HyperCharge wireless da 80W, che offre una velocità di ricarica senza precedenti, anche senza fili.

4. Un design in grado di catturare l'attenzione

Xiaomi 15 Ultra si distingue per il suo design elegante e raffinato, ispirato alle fotocamere classiche. La versione Silver Chrome, in particolare, presenta un rivestimento in fibra di vetro aerospaziale che garantisce una maggiore resistenza alle cadute, oltre a impreziosire il dispositivo con cuciture in stile retrò, pelle PU premium e un mirino ispirato al simbolo Ultra.

L'attenzione al design si estende anche all'ergonomia: Xiaomi 15 Ultra offre una presa abbastanza confortevole - nonostante le dimensioni generose - grazie all'estetica simmetrica e al modulo fotocamera a forma di vulcano, che si integra perfettamente con il corpo del dispositivo.

La resistenza è un altro punto di forza di questo smartphone: la struttura Xiaomi Guardian, con il nuovo Xiaomi Shield Glass 2.0, garantisce una resistenza alle cadute fino a 16 volte superiore rispetto al passato. Il telaio in alluminio CNC, leggero e robusto, e il retro in fibra di vetro contribuiscono a rendere Xiaomi 15 Ultra un dispositivo solido e affidabile, ulteriormente protetto dalla certificazione IP68 contro acqua e polvere.

5. Hardware da top di gamma, senza compromessi

Superati gli argomenti di fotocamere, batteria e ricarica, non pensate che Xiaomi 15 Ultra abbia finito i suoi assi nella manica. Lo smartphone Xiaomi è equipaggiato con il potente Snapdragon 8 Elite, un processore realizzato con processo produttivo a 3nm da TSMC, che promette prestazioni elevate e un'efficienza energetica migliorata. Rispetto al suo predecessore, Snapdragon 8 Elite offre un miglioramento delle prestazioni multi-core fino al 45% e una riduzione dei consumi del 52%. La GPU Adreno integrata garantisce un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente, con un incremento delle prestazioni del 44% e una riduzione dei consumi del 46%.

A supportare il processore, troviamo 16GB di memoria RAM LPDDR5X e 512GB o 1TB di memoria interna UFS 4.1, garantendo una velocità di elaborazione e di trasferimento dati senza compromessi. Per mantenere le temperature sotto controllo, Xiaomi ha implementato il sistema di raffreddamento Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop, che previene il surriscaldamento anche durante le sessioni di gioco più intense o l'utilizzo prolungato della fotocamera.

Xiaomi 15 Ultra è inoltre dotato di un display AMOLED WQHD+ da 6,73 pollici con una risoluzione di 3200 x 1440 pixel e una densità di 522 ppi, in grado di offrire immagini nitide e dettagliate. La luminosità di picco di 3200 nit garantisce una visibilità ottimale anche in condizioni di luce ambientale intensa, mentre la frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz a 120Hz assicura una fluidità impeccabile e un'esperienza visiva coinvolgente.

Sotto il display, troviamo un lettore di impronte digitali ultrasonico che sfrutta la tecnologia 3D per una maggiore precisione e velocità di sblocco, anche con le mani bagnate o unte. Secondo i dati forniti da Xiaomi, la velocità di sblocco è del 25% superiore con lo schermo acceso e del 56% con lo schermo spento, rispetto alla generazione precedente.

Conclusioni

Xiaomi 15 Ultra introduce diverse innovazioni significative, come il potente chip Snapdragon 8 Elite, il comparto fotografico Leica di nuova generazione con un teleobiettivo periscopico da 200MP e le nuove funzionalità di Xiaomi HyperAI. Tuttavia, la decisione di acquistare o meno uno Xiaomi 15 Ultra dipende dalle vostre esigenze individuali e priorità. Se siete appassionati di fotografia e desiderate uno smartphone in grado di offrire un'esperienza di livello professionale, Xiaomi 15 Ultra potrebbe essere la scelta giusta per voi, sebbene il prezzo attuale non sia proprio per tutte le tasche.

