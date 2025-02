5 motivi per comprare iPhone 16e e 7 per non farlo

L'iPhone 16e è finalmente arrivato, suscitando reazioni contrastanti nel mondo della tecnologia. Presentato come il successore dell'iPhone SE 3, questo nuovo modello si inserisce nella famiglia iPhone 16 con un prezzo più accessibile, ma anche con alcune rinunce.

In questo articolo, analizzeremo in dettaglio i pro e i contro dell'iPhone 16e, per aiutarti a decidere se questo smartphone fa al caso tuo.

5 motivi per acquistare iPhone 16e

1. Avete un iPhone vecchissimo (e volete solo un altro iPhone)

Se possiedi un iPhone datato, come un iPhone 11 o un iPhone 12 (prodotti nel 2019 o 2020), l'iPhone 16e rappresenta un salto generazionale significativo. Passare da un vecchio modello a questo nuovo dispositivo significa ottenere un miglioramento drastico in termini di prestazioni, qualità della fotocamera, durata della batteria e funzionalità software.

L'iPhone 16e, pur non essendo il top di gamma, offre un'esperienza utente fluida e reattiva grazie al chip A18 (anche se in versione "binned", come vedremo più avanti). Questo si traduce in una maggiore velocità nell'apertura delle app, nella navigazione web e nell'esecuzione di giochi e applicazioni più esigenti.

La fotocamera da 48 megapixel, pur essendo singola, garantisce scatti di qualità nettamente superiore rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, l'iPhone 16e è compatibile con Apple Intelligence, la nuova suite di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Apple.

Se sei un utente Apple affezionato e desideri semplicemente un iPhone più recente senza spendere una fortuna per i modelli di punta, l'iPhone 16e potrebbe essere la scelta giusta. Offre un'esperienza iPhone completa e aggiornata, mantenendo un fattore di forma familiare e un sistema operativo che già conosci.

2. Non vi piace la Dynamic Island

La Dynamic Island, introdotta con gli iPhone 14 Pro, è un elemento di design che sostituisce il notch tradizionale, integrando i sensori frontali in un'area interattiva a forma di pillola. Tuttavia, non tutti apprezzano questa soluzione estetica.

Se preferisci un design più tradizionale e pulito, l'iPhone 16e potrebbe essere la scelta ideale. Questo modello mantiene il classico notch, che, pur essendo meno innovativo della Dynamic Island, offre un'esperienza visiva più discreta e meno invasiva. Il notch dell'iPhone 16e è una tacca nella parte superiore del display che ospita la fotocamera frontale e i sensori Face ID.

La scelta tra notch e Dynamic Island è puramente soggettiva. Alcuni utenti potrebbero trovare la Dynamic Island un elemento di distrazione o semplicemente preferire il notch. Se rientri in questa categoria, l'iPhone 16e ti offre un'alternativa valida all'interno della gamma iPhone 16, senza dover rinunciare alle prestazioni e alle funzionalità di base.

3. Volete Apple Intelligence senza spendere troppo

Apple Intelligence è una delle novità più interessanti introdotte con la serie iPhone 16. Si tratta di un insieme di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che migliorano l'esperienza utente in vari ambiti, come la fotografia, la produttività e la gestione delle notifiche.

L'iPhone 16e, pur essendo il modello più economico della gamma, è pienamente compatibile con Apple Intelligence. Questo significa che potrai sfruttare tutte le potenzialità dell'IA di Apple senza dover necessariamente acquistare un iPhone 16 Pro o Pro Max, che hanno un costo significativamente superiore.

Avere accesso a Apple Intelligence su un dispositivo più accessibile è un vantaggio notevole. Potrai sperimentare le nuove funzionalità senza dover investire in un modello di fascia alta. Questo rende l'iPhone 16e un'opzione interessante per chi desidera un assaggio del futuro dell'IA di Apple senza svuotare il portafoglio.

4. Volete le nuove funzionalità di sicurezza

Oltre ad Apple Intelligence, l'iPhone 16e offre un pacchetto di funzionalità di sicurezza avanzate che possono fare la differenza in situazioni di emergenza. Apple ha integrato in questo modello le sue rivoluzionarie funzioni satellitari, rendendole accessibili a un pubblico più ampio.

Queste funzionalità includono "Messaggi via Satellite", "SOS Emergenze via Satellite" e "Roadside Assistance via Satellite". In sostanza, permettono di comunicare con il mondo esterno anche quando ci si trova in aree remote, prive di copertura cellulare o Wi-Fi. Immagina di trovarti in montagna, in mezzo al nulla, e di avere bisogno di aiuto: grazie alla connettività satellitare, potrai inviare un messaggio di emergenza o richiedere assistenza stradale, sfruttando la rete di satelliti di Apple.

Oltre alle funzioni satellitari, l'iPhone 16e è dotato anche della funzione "Rilevamento incidenti". Questa tecnologia utilizza i sensori dello smartphone (accelerometro, giroscopio, microfono) per rilevare se l'utente è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico. In caso affermativo, il telefono può chiamare automaticamente i soccorsi e inviare la posizione dell'utente ai contatti di emergenza predefiniti. Anche se speriamo non debba mai servire, questa funzione può letteralmente salvare vite.

5. Siete stufi di cercare cavi e accessori Lightning

Se sei un utente Apple di vecchia data, probabilmente avrai accumulato nel corso degli anni una collezione di cavi e accessori Lightning. Con l'iPhone 16e, Apple ha finalmente abbracciato lo standard USB Tipo-C, uniformandosi al resto del settore, del suo portfolio e semplificando la vita agli utenti.

L'adozione della porta USB-C significa che potrai utilizzare lo stesso cavo per caricare il tuo iPhone 16e, il tuo iPad, il tuo MacBook e molti altri dispositivi di marche diverse. Questo elimina la necessità di avere cavi separati per ogni dispositivo, riducendo l'ingombro e la confusione.

Inoltre, la porta USB-C apre le porte a una vasta gamma di accessori compatibili, non solo quelli prodotti da Apple. Potrai collegare hub, hard disk esterni, monitor e altri dispositivi senza bisogno di adattatori specifici. Questo aumenta la versatilità dell'iPhone 16e e lo rende più integrato con l'ecosistema tecnologico moderno.

7 motivi per non acquistare iPhone 16e

1. Ha una sola fotocamera

Uno dei principali compromessi dell'iPhone 16e è la presenza di una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel. Mentre la qualità degli scatti è indubbiamente migliorata rispetto ai modelli SE precedenti, la mancanza di un obiettivo ultra-grandangolare o di un teleobiettivo limita le possibilità creative e la versatilità fotografica.

La maggior parte degli smartphone moderni, anche in una fascia di prezzo inferiore a quella dell'iPhone 16e, offre almeno due se non tre fotocamere posteriori. Questo permette di scattare foto con diverse prospettive, dallo zoom ai panorami ampi. Con l'iPhone 16e, sei limitato alla sola fotocamera principale, il che potrebbe essere un problema se sei abituato a utilizzare diverse lunghezze focali. Persino l'iPhone 16 base base ha due sensori e il suo costo non è così tanto superiore.

2. Mancano gli stili fotografici

Gli Stili Fotografici, introdotti con gli iPhone 13, consentono di personalizzare l'aspetto delle foto direttamente nella fotocamera, applicando impostazioni predefinite di tono e calore. Questa funzione, apprezzata da molti utenti, non è presente sull'iPhone 16e.

La mancanza degli Stili Fotografici è un'altra limitazione che potrebbe deludere. Se sei abituato a utilizzare questa funzione per dare un tocco personale ai tuoi scatti con il tuo iPhone 13, per esempio, dovrai rinunciarvi con l'iPhone 16e o affidarti ad app di editing esterne.

3. Ha un chip più lento

L'iPhone 16e utilizza una versione "binned" del chip A18. Questo significa che il chip ha un core GPU in meno rispetto al chip A18 standard presente sugli iPhone 16 e 16 Plus, e due core GPU in meno rispetto all'A18 Pro degli iPhone 16 Pro.

Sebbene la differenza di prestazioni non sia drastica per la maggior parte degli utenti, è comunque presente.

4. Non ha MagSafe

L'assenza di MagSafe è una delle mancanze più discusse dell'iPhone 16e. MagSafe è la tecnologia di ricarica wireless magnetica di Apple, che offre un'esperienza di ricarica più comoda e veloce rispetto alla ricarica wireless Qi standard.

Senza MagSafe, non potrai utilizzare gli accessori magnetici di Apple, come i caricabatterie MagSafe, i portafogli MagSafe e i supporti per auto. Questa limitazione potrebbe essere frustrante per chi ha investito in questo ecosistema.

5. Il notch non ha senso

Mentre la Dynamic Island è stata introdotta per dare un senso all'area che ospita i sensori frontali, trasformandola in un elemento interattivo, il notch dell'iPhone 16e rimane una semplice tacca statica. Questo potrebbe essere percepito come un elemento di design obsoleto, soprattutto considerando che molti smartphone Android hanno adottato soluzioni più discrete.

Il notch fa sembrare il nuovo iPhone 16e già vecchio ancora prima di uscire dalla scatola.

6. Il display è poco luminoso e ha solo 60Hz

Il display OLED da 6,1 pollici dell'iPhone 16e, pur essendo un miglioramento rispetto ai modelli SE precedenti, presenta alcune limitazioni. La luminosità massima è di molto inferiore rispetto all'iPhone 16 base, 1200 nit contro 2000 nit.

Inoltre, la frequenza di aggiornamento è limitata a 60Hz, mentre molti smartphone concorrenti offrono da diversi anni display a 90Hz o 120Hz, anche in fasce di prezzo nettamente inferiori.

7. Il prezzo è davvero alto

Con un prezzo di partenza di 729€ in Italia per il modello da 128GB, l'iPhone 16e non è esattamente uno smartphone economico. Il prezzo è significativamente superiore a quello dell'iPhone SE 3 che sostituisce, e si avvicina a quello di smartphone Android con specifiche nettamente superiori.

Considerando le limitazioni e le mancanze dell'iPhone 16e, il prezzo potrebbe essere difficile da giustificare per molti utenti. È importante valutare attentamente se le caratteristiche offerte da questo modello siano sufficienti a giustificare la spesa, o se sia preferibile optare per un altro smartphone con un miglior rapporto qualità-prezzo.

Anche i modelli precedenti di smartphone Apple, come la serie iPhone 15, hanno ormai un prezzo più sensato. Prendere iPhone 16e solo perché "è un iPhone" e "costa meno del 16" è una mossa poco intelligente.