5 motivi per non acquistare iPhone 16 o iPhone 16 Pro

L'arrivo di un nuovo iPhone è sempre un evento atteso con trepidazione dagli appassionati di tecnologia, ma è importante valutare attentamente se l'upgrade sia davvero necessario, soprattutto considerando l'investimento economico richiesto. In questo articolo, esploreremo 5 motivi per cui potreste voler riconsiderare l'acquisto di un iPhone 16 o iPhone 16 Pro.

5 motivi per saltare iPhone 16 o iPhone 16 Pro

1. La Fotocamera non è poi così rivoluzionaria

Uno dei principali punti di forza di ogni nuovo iPhone è la sua fotocamera, e l'iPhone 16 non fa eccezione. Tuttavia, a meno che non siate fotografi professionisti o appassionati di fotografia, le migliorie apportate alla fotocamera dell'iPhone 16 potrebbero non giustificare l'upgrade.

Sia l'iPhone 16 che l'iPhone 15 vantano un sistema a doppia fotocamera con un sensore principale da 48 megapixel e un grandangolo da 12 megapixel. Entrambi i modelli sono in grado di catturare foto e video ad altissima risoluzione, ma l'iPhone 16 introduce il supporto per la macrofotografia e le foto e i video spaziali, per Apple Vision Pro, funzionalità assenti nell'iPhone 15.

Il vantaggio più evidente dell'iPhone 16 è il nuovo pulsante della fotocamera, che consente di zoomare più facilmente. Tuttavia, se utilizzate l'iPhone principalmente per scattare foto di base, potreste ottenere risultati altrettanto soddisfacenti con l'iPhone 15, risparmiando una considerevole somma di denaro.

2. Apple Intelligence potrebbe non essere per tutti

L'iPhone 16 sarà il primo modello base a supportare Apple Intelligence, la nuova suite di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Apple. Sebbene Apple Intelligence prometta di essere interessante, con funzionalità come l'assistenza alla scrittura e la generazione di immagini, l'IA non è ancora una tecnologia universalmente apprezzata. Se non siete particolarmente interessati all'IA, potreste tranquillamente ignorare l'iPhone 16.

Inoltre, anche se siete interessati a Apple Intelligence, le funzionalità non arriveranno in Italia prima del 2025, probabilmente in occasione del lancio di iPhone 17.

3. Lo schermo non ha ancora una frequenza di aggiornamento di 120Hz (su modelli base)

Ancora una volta, Apple ha riservato la tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento di 120Hz ai modelli iPhone 16 Pro. ProMotion ha debuttato sull'iPhone 13 Pro e 13 Pro Max nel 2021, e tre anni dopo, è ancora assente sul modello base dell'iPhone 16.

La differenza tra 60Hz e 120Hz è notevole, e risulta deludente che Apple abbia scelto di mantenere uno schermo con una frequenza di aggiornamento più elevata esclusiva della linea Pro, soprattutto considerando che questa tecnologia è disponibile su smartphone di fascia media che costano un terzo di iPhone 16.

4. La velocità di ricarica non è migliorata in modo significativo

I nuovi iPhone supportano ora la ricarica MagSafe a 25W, un miglioramento rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, la velocità di ricarica cablata rimane ferma a 20W, invariata dall'iPhone 12.

In un momento in cui i produttori Android offrono velocità di ricarica superveloci, l'iPhone continua a rimanere indietro, anche dopo il passaggio dalla porta Lightning alla USB Tipo-C. Forse un giorno Apple migliorerà la ricarica cablata dei suoi smartphone, ma il lancio dell'iPhone 16 non sembra essere il momento giusto.

5. Il modello base dell'iPhone 16 Pro ha ancora 128GB di memoria

Il modello base dell'iPhone 16 Pro parte ancora da 128GB di memoria, una quantità che sembra piuttosto limitata considerando il prezzo elevato richiesto da Apple. Al contrario, l'iPhone 16 Pro Max offre 256GB di memoria nel modello meno capiente.

Inoltre, aumentare la memoria di archiviazione su un iPhone non è economico. Per passare da 128GB a 256GB sull'iPhone 16 Pro, è necessario pagare 130 euro in più.

Conclusioni

La serie iPhone 16 introduce alcune novità interessanti, come il nuovo pulsante della fotocamera, il supporto per la macrofotografia e le foto e i video spaziali, e Apple Intelligence. Tuttavia, se non siete particolarmente interessati a queste funzionalità o se possedete già un iPhone recente, potreste voler riconsiderare l'upgrade.

L'iPhone 15 offre ancora un'ottima esperienza utente, con una fotocamera di alta qualità, un design elegante e prestazioni solide. Inoltre, risparmiando sull'acquisto di un nuovo iPhone, potreste investire in altri accessori o dispositivi tecnologici.

La decisione di acquistare o meno un iPhone 16 dipende dalle vostre esigenze e priorità. Se siete alla ricerca delle ultime novità tecnologiche e siete disposti a pagare un prezzo premium, l'iPhone 16 potrebbe essere la scelta giusta per voi. Tuttavia, se siete soddisfatti del vostro attuale iPhone o se le nuove funzionalità non vi entusiasmano particolarmente, potreste tranquillamente aspettare il prossimo modello o considerare alternative più convenienti.

