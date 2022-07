Come ogni settimana, siamo pronti a presentarvi una raccolta di 5 nuove app interessanti/degne di nota tra quelle apparse di recente sul Google Play Store. Questa settimana vi proponiamo ben due app perfette per personalizzare il proprio smartphone e dargli un tocco di… dinamicità (si tratta di due raccolte di sfondi animati), qualche utility per i vostri dispositivi ASUS e Samsung e un’app ideale per aiutare vostro figlio a imparare l’inglese.

Tutte le applicazioni di cui ci accingiamo a parlare sono gratuite e nella maggior parte dei casi non contengono acquisti in-app. Un’altra precisazione da fare è che sono adatte a tutti i dispositivi, fatta eccezione per l’app MyASUS – disponibile in esclusiva per i Chromebook – e Knox Settings VPN Plug-in – sviluppata da Samsung… beh, per i propri Galaxy.

FUNetix 12 Hour Reading App

Partiamo con un’app a misura di bambino: se siete dei genitori e volete che vostro figlio impari l’inglese fin da piccolissimo, FUNetix potrebbe tornarvi utile. Quest’app è strutturata come un vero e proprio “percorso di tutoraggio individuale” che aiuterà il vostro bambino ad apprendere tutti e 44 i suoni della lingua inglese attraverso delle slide interattive e dei giochini a cui il bambino potrà interfacciarsi da solo o con il minimo aiuto da parte di un adulto.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

MyASUS for Chromebook

MyASUS è un’app disponibile per i Chromebook che racchiude tutto quello che è necessario sapere su ASUS, sui suoi prodotti e sui suoi servizi. Attraverso MyASUS è possibile ricevere informazioni sulle nuove uscite, ordinare prodotti e/o accessori con pochi tap e ovviamente contattare l’assistenza clienti in maniera facile e veloce se uno dei tuoi dispositivi soffre di un problema imprevisto.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

Knox Settings VPN Plug-in

Knox Settings VPN Plug-in è esattamente quello che il suo nome suggerisce: un plug-in VPN per la piattaforma di sicurezza mobile Samsung Knox. Dovrebbe trattarsi di una versione ancora sperimentale, a giudicare dalla descrizione che sembra più che altro il commento di uno sviluppatore.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

Chroma Galaxy Live Wallpapers

Chroma Galaxy Live Wallpapers è una raccolta di sfondi animati in stile fluid painting disegnati dall’artista tedesco Roman De Giuli. L’espansione dei colori, dei glitter e dell’inchiostro sulla tela è stata filmata con una videocamera cinematografica 8K, per un effetto quanto mai realistico che potrai apprezzare direttamente sullo schermo del tuo cellulare.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Scrolling Icons Live Wallpaper

A proposito di sfondi animati, segnaliamo anche Scrolling Icons Live Wallpaper, un’altra app perfetta per personalizzare il proprio smartphone. Gli sfondi, in questo caso, consistono in una “cascata” di icone riprese dalle app che hai installato sul tuo dispositivo oppure da pacchetti di icone coloratissime che riproducono i loghi delle applicazioni più popolari.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app