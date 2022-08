Eccoci tornati con una nuova rassegna di app utili/interessanti tutte uscite nell’ultimo periodo. Questa settimana ci siamo soffermati su una serie di software utili se volete personalizzare il vostro smartphone, raccolte di icone e widget moderni e al passo con i trend di design del momento (vd. NothinK, che ti permette di emulare la UI del nuovo Nothing phone (1)).

Per ogni app della lista è presente una nota sull’eventuale costo e sulla presenza (anch’essa eventuale) di annunci e/o acquisti in-app. Pronti a scoprire la vostra prossima app preferita?

Notification Shortcuts

La nostra prima app di oggi è Notification Shortcuts. Notification Shortcuts ti consente di accedere più rapidamente alle tue app e ai tuoi strumenti preferiti tramite delle scorciatoie (shortcuts) fissate nella tendina delle notifiche oppure nella schermata di blocco. Le icone possono essere personalizzate scegliendo tra diversi icon pack; inoltre è presente il supporto alla modalità scura.

Costo: 0,69 euro / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Pinned Shortcuts

Parlando sempre di scorciatoie, Pinned Shortcuts è un’app utile per riorganizzare le tue shortcuts in modo da non avere troppe icone che invadono la schermata iniziale. Le scorciatoie, infatti, finiranno sotto un’unica icona, quella del “pin” messo a disposizione dall’app stessa.

It’s hard to describe what this app does. Give it a try, it’s free!

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Measury: Converter & Scanner

Se ti piace cucinare ma hai qualche problema nel dosare gli ingredienti, Measury è l’app che fa per te. Il vero “plus” di questa applicazione consiste nella possibilità di convertire immediatamente le quantità in un’unità di misura a te familiare; ad esempio, se la ricetta suggerisce di aggiungere “tre tazze di funghi affettati” ma non hai a disposizione una tazza per misurare, l’app convertirà le “tre tazze” in grammi (225, per la precisione).

Tutto quello che dovrai fare, dal canto tuo, sarà scattare una foto della lista; Measury penserà al resto.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

NothinK – bespoke widgets

Sei innamorato del design dei prodotti Nothing, con le scritte a matrice di punti e una grafica che nell’insieme risulta minimal, elegante e moderna al tempo stesso? Allora dovresti provare NothinK, una raccolta di widget, componenti grafici e sfondi statici/animati tutti basati su questo specifico design.

Costo: 1,79 euro / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Pix Monochrome Icon Pack

Si tratta di un pacchetto di icone adattive rispetto alle modalità light/dark (chiara/scura). I launcher con cui funziona meglio sono Hyperion, Lawnchair 12, Nova Launcher, Niagara Launcher e Ruthless Launcher.

Costo: 1,99 euro / nessun annuncio / nessun acquisto in-app