Eccoci tornati con una nuova rassegna di app utili/interessanti per il vostro dispositivo Android. Le applicazioni che presentiamo oggi sono tutte di recente uscita e almeno tre di esse hanno come obiettivo quello di aiutarvi a essere più produttivi. Le restanti due, invece, sono app perfette per dare un tocco più personale al vostro smartphone e renderlo al tempo stesso più funzionale.

Per ogni app è presente un’indicazione relativa al costo e all’eventuale presenza di acquisti in-app. Tutte le app in questione si trovano sul Google Play Store a eccezione di una, Lockscreen Tasks, scaricabile da figma.com. Trovate il link diretto al download alla fine di ogni paragrafo.

Palette: Home Screen Setups

La prima app che vi consigliamo di scaricare è Palette: Home Screen Setups, un hub contenente decine di configurazioni della schermata home da applicare al proprio smartphone. Una volta trovata una configurazione di proprio gusto, è possibile accedere a tutte le informazioni necessarie per ricrearla (quali pacchetti di icone, widget e sfondi da scaricare). Il limite è che non è possibile applicare una schermata iniziale direttamente dall’app, ma in compenso sono presenti dei collegamenti diretti a ogni risorsa necessaria per replicare la schermata prescelta.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Edge Card Launcher: Side Panel

Edge Card Launcher è un pannello laterale overlay che permette di accedere a una serie di scorciatoie (alle app preferite, all’assistente vocale, ai controlli dei lettori multimediali…) da qualsiasi schermata, scorrendo semplicemente il dito sul bordo del display o facendo tap due volte sempre sul bordo.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Voiceliner

Il modo migliore per prendere nota dei propri pensieri è farlo attraverso la voce. Voiceliner è utile proprio per prendere delle note vocali che vengono trascritte automaticamente e possono essere ricercate rapidamente senza doverle necessariamente riascoltare una per una.

Costo: gratis / nessun acquisto in-app

Cache – Neatly store any info

Cache è un’app molto utile per aumentare la propria produttività. Il suo funzionamento è semplice: se hai un’attività da completare nel breve/medio/lungo periodo, ti basta inserirla come promemoria all’interno dell’app e la task verrà fissata nella tendina delle notifiche, in modo tale che tu possa sempre averla sott’occhio. L’unico modo per farla andar via è segnarla come completata, il che ti invoglierà a eseguirla il prima possibile.

Costo: gratis / contiene acquisti in-app

Lockscreen Tasks

Molto simile a Cache è Lockscreen Tasks, un’app che consente di accedere alla propria lista di promemoria direttamente dalla schermata di blocco dello smartphone. Secondo una ricerca condotta da Asurion, in America le persone controllano il cellulare in media 96 volte al giorno: questa statistica può essere utilizzata a nostro favore, se installiamo una di queste due app che hanno come obiettivo proprio quello di incrementare la produttività. Purtroppo Lockscreen Tasks non è disponibile su Google Play, ma potete sempre scaricarla da figma.com.

Costo: gratis