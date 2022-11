Eccoci tornati con la nostra rassegna di 5 app utili/interessanti selezionate tra le nuove uscite del Google Play Store. Questa settimana abbiamo ben tre proposte dedicate alla crescita e al benessere personale, oltre a un widget davvero originale e a un giochino che piacerà agli amanti del genere puzzle… e dei gattini!

Per ogni app è presente un breve riepilogo sul contenuto e sul funzionamento e un’indicazione circa l’eventuale costo. Allora, siete pronti a scoprire la vostra prossima app preferita?

Goaly – Dynamic Schedule

Quante volte ti è capitato di darti un obiettivo e poi – per un motivo o per l’altro – non riuscire a raggiungerlo? Se vuoi aumentare la tua produttività e portare finalmente a termine ciò che ti sei prefissato, scarica Goaly – Dynamic Schedule, un tracker di abitudini intelligente che si integra con Google Calendar e ti indica il momento migliore, tra un evento e l’altro, per dare seguito ai tuoi buoni propositi. Tenere traccia dei progressi è molto facile, con statistiche e grafici che vanno ad aggiornarsi ogni volta che completi un’attività.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

OYE Wellness

Un’altra app pensata per migliorare il tuo stile di vita è OYE Wellness, uno “strumento per il check-in emozionale” (più semplicemente, “diario delle emozioni“) utile a monitorare i propri stati d’animo e non solo. OYE Wellness, infatti, sfrutta i dati acquisiti per suggerirti contenuti adatti al tuo stato emotivo attuale che ti serviranno per motivarti, aumentare la tua autostima oppure renderti più responsabile. Puoi anche trasformare le tue emozioni in azioni creative, sempre sulla base dei suggerimenti dell’app.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Duet – Relationship Companion

Finora abbiamo citato due app per la crescita personale; Duet – Relationship Companion è invece un’app che potremmo definire per la crescita “relazionale”, che si propone cioè come un diario condiviso (da aggiornare in due) con in più alcuni spunti per riflettere sul proprio rapporto.

Costo: 3,69 € / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

noteit widget

A proposito di relazioni, noteit widget è un’altra app perfetta per tenersi in contatto con i propri cari. Come suggerisce il suo nome, noteit non è altro che un widget sincronizzato in tempo reale con un altro widget abbinato: ciò significa che modificando il proprio widget con una nota o un disegnino carino, anche il widget “gemello”, sullo smartphone del proprio amico o partner, mostrerà quel contenuto. Insomma: un’idea originale per tenersi sempre in contatto, al di là dei soliti messaggi di testo.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Cat Tiles – Matching Puzzle

Se ti piacciono i puzzle game e i gattini, non puoi farti sfuggire Cat Tiles, un gioco di abbinamento abbastanza classico, non fosse per la possibilità di interagire con dei simpatici gattini a cui dare da mangiare, fare il bagno e addirittura vestire.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app