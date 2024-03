Google Maps diventa una guida turistica come non ne avete mai viste prima

Google ha annunciato una serie di nuove e interessanti funzionalità per Google Maps e Google Search, tutte progettate per facilitare i viaggi degli utenti. In particolare, tra le più interessanti vi è la funzione delle liste personalizzate in Google Maps.

Le novità di Google Maps

Le liste in Google Maps non sono così conosciute come dovrebbero, quindi le nuove opzioni potrebbero aiutare a migliorarne la visibilità. Google ha dichiarato di rendere più semplice scoprire le liste create dagli utenti in "città selezionate", dato che verranno visualizzate quando si scorre verso l'alto sulla scheda informativa di una città.

Le tre liste generate dagli utenti includono luoghi di tendenza, luoghi con le migliori recensioni e "gioielli" che sono rimasti "sotto il radar". Saranno anche mostrate liste curate da fonti autorevoli come Lonely Planet e il New York Times.

Inoltre, ci sono più opzioni di personalizzazione disponibili quando si creano liste su Google Maps su Android e iOS. Ora è possibile riordinare i luoghi nelle liste e aggiungere link a post correlati sui propri social media. Queste, dunque, possono essere utili per pianificare viaggi e tenere traccia dei luoghi preferiti.

Ma non è tutto: Google Maps su mobile sta per ricevere un nuovo look: la schermata iniziale sarà più pulita e meno confusa, con meno schede. Verranno introdotte anche nuove colorazioni dei pin, anche se il nuovo design non è ancora stato rivelato.

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo importante anche in quest'aggiornamento, dato che Google utilizzerà l'IA per creare riassunti intelligenti dei luoghi in Google Maps, basati su recensioni e foto degli utenti. Inoltre, l'IA sarà utilizzata per aggiungere informazioni sul cibo nelle foto, come ad esempio il nome del piatto.