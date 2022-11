Nuova settimana, nuove app della settimana! Anche oggi siamo qui con 5 proposte selezionate tra le app e i giochi usciti di recente che potreste voler installare sul vostro smartphone/tablet Android. Per tutte le applicazioni è presente un’indicazione circa l’eventuale costo e la presenza di annunci e/o acquisti in-app, dopo una breve descrizione con la rassegna delle caratteristiche principali. Allora, pronti a scoprire la vostra prossima app preferita?

Google Family Link

È notizia recente quella dello sviluppo da parte di Google di nuove funzionalità per rendere l’utilizzo dei suoi prodotti più sicuro per i bambini. Family Link rientra tra quegli strumenti indispensabili per i genitori che intendono monitorare l’attività online dei propri figli, oltre a bloccare in anticipo l’accesso ad alcune app pericolose o ad alcuni servizi a pagamento. Con Family Link è possibile anche impostare dei limiti di tempo, per impedire l’accesso al dispositivo superato un tot di ore, localizzare il device sulla mappa e ricevere notifiche ogni volta che il bambino arriva in un determinato luogo oppure va via.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Rent Please!-Landlord Sim

La seconda proposta di oggi è Rent Please!, un gioco di genere simulazione in cui sei un ricco padrone di casa che si occupa del benessere degli inquilini e condivide con loro frammenti di quotidianità. Sono a tua disposizione due mappe con stili diversi – cittadina costiera e città alla moda – in cui sperimentare altrettanti stili di vita. Il gioco ti permette anche di creare un tuo spazio privato con giardino indipendente, ampi locali e tante opzioni di decorazione.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app

The Past Within

The Past Within è un titolo decisamente diverso dal precedente: in primis, si tratta di un gioco cooperativo, per cui è indispensabile trovare un partner che ne possieda una copia sul proprio dispositivo (smartphone, tablet o PC); in secondo luogo, il genere qui è avventura, un’avventura “multidimensionale” in cui i due giocatori sono chiamati a muoversi in… spaziotempi diversi. Sì, perché per risolvere l’enigma è necessario mettere insieme gli indizi ricavati da due scene diverse, una del passato e l’altra del futuro. I due player possono esplorare solo una scena alla volta e dovranno aiutarsi a vicenda, se vogliono venire a capo del mistero.

Costo: 3,69 € / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Neeva Browser & Search Engine

Neeva Browser si è già guadagnata un posto nella classifica del TIME dedicata alle migliori invenzioni del 2021. Il motivo è che quest’app è costruita intorno all’utente, non all’inserzionista, il che significa che con Neeva puoi navigare senza distrazioni e soprattutto in tutta sicurezza.

Neeva Browser è sicura perché blocca di default i tracker di terze parti, in modo che i tuoi dati restino riservati, e blocca anche le pubblicità che talvolta potrebbero peggiorare la tua esperienza di navigazione. Se decidi di installarla, ti consigliamo comunque di fare un uso moderato di quest’ultima funzionalità: è vero, alcuni annunci possono risultare assai invadenti, ma gli adblocker non sono del tutto etici!

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

To-Do Blocks – Tasks Tracker

To-Do Blocks è un’app per la produttività in cui segnare semplicemente tutte le cose da fare. Ogni attività va inserita in un blocco; i vari blocchi vengono ordinati in base alla priorità del task, a comporre un “flusso” facilmente gestibile con il drag and drop.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app