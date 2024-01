5 ragioni per NON comprare Samsung Galaxy S24

Il Samsung Galaxy S24 è appena stato presentato, tuttavia ci sono diverse ragioni importanti per considerare l'opzione di attendere invece di affrettarsi a comprare il Galaxy S24. Mentre il Galaxy S24 offre indubbiamente specifiche impressionanti e caratteristiche all'avanguardia, ci sono aspetti che potrebbero risultare più convincenti nella versione successiva. In questo articolo, esamineremo le 5 ragioni principali per cui potrebbe essere saggio resistere alla tentazione del Galaxy S24 e puntare invece al futuro con il Galaxy S25.

1. Fotocamere migliori

I modelli non Ultra della serie Galaxy S24 mantengono una configurazione ormai definibile classica della fotocamera, con l'S24 standard e l'S24+ dotati di un sensore principale da 50 megapixel, una fotocamera ultrawide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x.

Questa configurazione ci accompagna ormai da qualche tempo, soprattutto per quanto riguarda le due fotocamere secondarie. Tuttavia, siccome Samsung è nota per spingersi continuamente oltre i confini della fotografia per smartphone, ci si aspetta che la prossima iterazione possa introdurre sensori ancora migliori e con più megapixel.

Visto che la serie Galaxy S24 non si discosta in modo significativo dalla precedente, la prospettiva di aggiornamenti più sostanziali nel Galaxy S25 rendono utile per gli appassionati tenere d'occhio l'evoluzione della linea di flaghsip Samsung.

2. Colori più interessanti

Ottenere colori stravaganti per gli smartphone si sta rivelando un compito sempre più difficile. Sebbene le scelte cromatiche di Samsung per la serie Galaxy S24 superino quelle di alcuni concorrenti (come Apple), lasciano ancora a desiderare. Certo, le preferenze di colorazione sono soggettive, ma è innegabile che ci sia un margine di miglioramento.

Per coloro che non trovano particolare fascino nelle opzioni di colore presentate quest'anno per la linea Galaxy S24, aspettare i Galaxy S25 potrebbe essere una decisione più saggia. Si vocifera di un restyling in corso d'opera e si spera che Samsung possa introdurre una nuova tavolozza di colori per accompagnarlo. La pazienza potrebbe essere ricompensata con una scelta più accattivante.

3. Un possibile redesign

Il problema principale dell'attuale gamma di smartphone è il loro design: i modelli più recenti assomigliano ai loro predecessori e persino a quelli di due anni fa. I marchi, tra cui Samsung, si sono attenuti allo stesso design per diversi anni, creando un senso di monotonia. La serie Galaxy S24 mantiene una notevole somiglianza con i Galaxy S23, che a sua volta presenta delle somiglianze con gli S22, anche se senza il modulo a isola della fotocamera. Tuttavia, con i Galaxy S25 potrebbero esserci cambiamenti interessanti all'orizzonte.

Secondo un leaker noto come Revegnus, sono attese significative modifiche al design a partire dal Galaxy S25. Ilhwan Lee, ex designer di Mercedes-Benz e attualmente a capo del Design Team della divisione mobile di Samsung, intende ridefinire l'immagine dei Galaxy per dare una sensazione di "freschezza". Anche se non ci sono fughe di notizie che rivelino il potenziale look ridisegnato del Galaxy S25, l'anticipazione di un allontanamento dall'estetica attuale potrebbe far sì che coloro che desiderano un cambiamento aspettino il prossimo modello.

4. Il ritorno di Qualcomm?

Mentre il chip Exynos 2400 della serie S24 dovrebbe essere più che capace, il prossimo chip di Qualcomm potrebbe essere ancora migliore e potrebbe tornare su tutta la serie.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 e l'Exynos 2400 sono realizzati ancora un processo a 4 nanometri, ma secondo quanto riferito lo Snapdragon 8 Gen 4 utilizzerà il processo a 3 nm. L'unico altro chip sul mercato degli smartphone che attualmente utilizza il processo a 3 nm è l'A17 Pro della serie iPhone 15 Pro di Apple. Con l'iPhone 15 Pro che ha sbaragliato la concorrenza nei benchmark, gli smartphone Android hanno bisogno di un equivalente, ma questo potrebbe non accadere prima dello Snapdragon 8 Gen 4.

Secondo quanto riferito, Qualcomm utilizzerà una CPU octa-core con due core Phoenix L ad alte prestazioni e sei core Phoenix M ad alta efficienza energetica. La Gen 4 sarà più densa della Gen 3, che ha solo un core principale, cinque core ad alte prestazioni e due core di efficienza. Il leaker Revegnus sostiene inoltre che lo Snapdragon 8 Gen 4 avrà al suo interno una GPU Adreno 830, la quale sarà il 10% più potente del chip M2 di Apple utilizzato in dispositivi come l'iPad Pro e il MacBook Air.

Naturalmente, Apple utilizza ora i chip M3 nei MacBook Pro di fascia alta, ma è comunque impressionante che un chip per smartphone possa essere potenzialmente più potente di quello presente nei computer portatili e nei tablet. Dovremo aspettare la serie Galaxy S25 per vedere quanto sarà capace lo Snapdragon 8 Gen 4, quindi se le prestazioni sono la vostra priorità, è forse meglio aspettare.

5. Funzionalità IA più avanzate

Il Galaxy S24 vanta delle interessanti funzionalità potenziate dalla "Galaxy AI" e promette assistenza in varie aree, dall'editing fotografico alle telefonate tra persone che parlano lingue diverse.

Tra le notevoli funzionalità AI introdotte nell'S24 vi sono la traduzione in tempo reale delle telefonate, uno strumento di editing fotografico simile al Magic Editor di Google, la sintesi delle note e altro ancora. Poiché si tratta della prima incursione di Samsung in funzioni sostanziali basate sull'intelligenza artificiale, si possono prevedere alcuni difetti o bug, tipici di qualsiasi prodotto di prima generazione. Come minimo ci possiamo aspettare che, dopo aver fatto pratica con queste prime funzioni, Samsung voglia calare l'asso e includere ancora più IA nei suoi prossimi modelli.

Per coloro che temono potenziali intoppi legati all'intelligenza artificiale, aspettare il Galaxy S25 potrebbe essere una scelta prudente. Le iterazioni successive probabilmente risolveranno tutti i problemi riscontrati con Galaxy AI, offrendo un'esperienza più raffinata. Inoltre, l'anno prossimo Samsung presenterà scuramente nuove funzioni AI che potrebbero non essere introdotte negli S24 per limitazioni hardware o altre difficoltà.