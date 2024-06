Samsung Galaxy S24 al MINIMO STORICO con 100€ di rimborso fino al 24 giugno

Se siete alla ricerca di uno smartphone all'avanguardia, che unisca tecnologia avanzata a un rapporto qualità-prezzo imbattibile, la nuova promozione offerta su Amazon è di sicuro da tenere d'occhio. Il Samsung Galaxy S24 è ora disponibile a soli 739,90€, con uno sconto di 150€ rispetto al prezzo precedente di 889,00€, ma non è finita qui! Con la nuova promozione targata Samsung, disponibile solamente fino al 24 giugno 2024, potrete registrare il telefono sul sito ufficiale della compagnia per avere un cashback di 100€ aggiuntivo.

Samsung Galaxy S24, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy S24 è un dispositivo eccellente per chi cerca il massimo dal proprio smartphone: si tratta di un modello di ultima generazione in grado di dare il meglio per potenza, fluidità e per un comparto fotocamera all'avanguardia. Troviamo infatti un display Full HD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici che offre un'esperienza visiva senza precedenti, una fotocamera da 50MP per scatti nitidi e di alta qualità, con un SoC Exynos 2400 per la massima potenza e fluidità. La scocca in Armor Aluminium offre una protezione IP68 contro acqua e polvere, mentre la batteria da 4.000mAh è in grado di coprire l'intero arco giornaliero.

Il tocco di classe della serie S24 riguarda però le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, in grado di migliorare nettamente le foto, fornire traduzioni in tempo reale per chiamate e note vocali convertite in testo, ma soprattutto ottimizzare la batteria al vostro utilizzo, per la massima efficienza. La confezione include anche un caricatore da 25 W, il che rende il rapporto qualità-prezzo di questa promozione ancora più sorprendente.

Il Samsung Galaxy S24 è disponibile a 739,90€, e con le sue specifiche tecniche all'avanguardia, come SoC, display immersivo e fotocamera, è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia. Non lasciatevi inoltre sfuggire la promozione per ricevere un cashback di 100€ direttamente da Samsung entro il 24 giugno 2024 per rendere l'acquisto ancora più conveniente.

