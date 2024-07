5G più economico che mai, costi ridotti del 36% dal 2021

Il 5G sta diventando sempre più accessibile in Italia, con una significativa riduzione dei costi e un aumento delle offerte disponibili. Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio SOStariffe.it, il costo medio delle tariffe 5G è diminuito del 36% rispetto al 2021, rendendo questa tecnologia molto più alla portata del grande pubblico.

Fino a poco tempo fa, il 5G era un'esclusiva di pochi grandi operatori. Tuttavia, da febbraio 2024, il panorama è cambiato radicalmente con l'ingresso nel mercato di diversi operatori virtuali. Realtà come Sky Mobile, Spusu, UnoMobile, ho. Mobile, LycaMobile, Tiscali Mobile e PosteMobile hanno iniziato a proporre offerte che includono l'accesso alla rete di nuova generazione.

Espansione del 5G: più offerte e costi in calo

Il 5G costa sempre meno

L'espansione del 5G ha portato a un'impennata nel numero di tariffe disponibili e a una significativa riduzione dei costi medi. L'Osservatorio SOStariffe.it ha rilevato che, a luglio 2024, la tariffa 5G media include 211GB al mese a un costo medio di 11,77 euro. Per chi cerca soluzioni ancora più economiche, esistono offerte sotto i 10 euro mensili che offrono in media 192GB.

Il confronto con i dati degli anni precedenti evidenzia un trend positivo per i consumatori. Nel 2021, il costo medio di un'offerta 5G si aggirava intorno ai 18,31 euro al mese per 101GB. Nel giro di tre anni, non solo il prezzo è sceso del 36%, ma anche la quantità di dati inclusi è più che raddoppiata.

È interessante notare come questa evoluzione abbia seguito un percorso non lineare:

Tra il 2021 e il 2022, si è assistito a un primo calo dei prezzi accompagnato da un aumento dei giga inclusi.

Il 2023 ha visto un leggero rialzo dei costi, ma con un ulteriore incremento dei dati disponibili.

Il 2024 ha portato equilibrio nel mercato, con un'offerta media dal prezzo contenuto e una quantità generosa di dati.

Impatto e potenzialità del 5G

La maggiore accessibilità del 5G apre le porte a nuove possibilità per i consumatori italiani. La velocità e la bassa latenza della rete di nuova generazione permettono di sfruttare appieno le potenzialità degli smartphone moderni, molti dei quali supportano ormai questa tecnologia anche nella fascia medio-bassa del mercato.

Gli operatori stanno adottando diverse strategie commerciali per proporre il 5G ai propri clienti:

Alcuni offrono tariffe dedicate

Altri propongono opzioni specifiche per "sbloccare" l'accesso alla rete di nuova generazione

Il 5G ha inoltre il potenziale per trasformare diversi settori, dall'industria 4.0 alla sanità, passando per la mobilità smart e l'intrattenimento. Con costi più accessibili e una copertura in espansione, il 5G potrebbe tradursi in una trasformazione digitale più veloce nel Belpaese in pressoché tutti gli ambiti.

L'evoluzione delle tariffe medie 5G nel corso degli ultimi anni è riepilogata nella tabella seguente:

Anno Giga inclusi Canone mensile 2021 101 GB 18,31 € 2022 150 GB 15,31 € 2023 177 GB 17,40 € 2024 211 GB 11,77 €

Questa tabella mostra chiaramente come, nel corso degli anni, i prezzi siano diminuiti mentre la quantità di dati inclusi sia aumentata, rendendo le offerte 5G sempre più convenienti per i consumatori italiani.