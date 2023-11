5G: gli utenti italiani chiedono più qualità e copertura per le applicazioni più esigenti

Gli italiani sono sempre più soddisfatti del 5G: in un solo anno, il livello di soddisfazione è aumentato di 14 punti percentuali. A confermarlo è "5G Value: Turning Performance into Loyalty", l'ultimo rapporto dell'Ericsson ConsumerLab sulla fidelizzazione dei clienti e sulle opportunità di business della nuove generazione di reti mobili.

Stand ai dati del report, quest'anno il 35% degli italiani si è detto soddisfatto della copertura e del funzionamento del 5G contro il 21% del 2022. Gli utenti danno particolare importanza alla velocità di download, all'esperienza di streaming video e alla copertura della rete a casa.

I consumatori sono anche molto attenti alle esperienze di connettività in luoghi affollati come stadi o aeroporti: secondo l'indagine, i clienti sono due volte più propensi a cambiare operatore se non hanno una qualità di connessione sufficiente in questi spazi.

Ericsson

Per soddisfare gli utenti è necessario garantire elevate prestazioni ovunque, anche in ambienti indoor, visto che la clientela cambia operatore con facilità: il 29% degli italiani lo ha fatto quando c'è stato il lancio del 5G in Italia, soprattutto a causa di problemi di prestazioni (39%).

Gli utenti sono disposti a pagare di più a fronte di un miglioramento dei servizi: il 44% degli italiani intervistati si è detto favorevole a un aumento dei costi per avere più dati disponibili nel piano mensile, mentre il 21% accetterebbe piani più costosi per accedere a servizi 5G innovativi.

"È interessante notare come circa un utente di smartphone 5G su sei abbia espresso una chiara preferenza di voler accedere a una connettività con qualità differenziata" afferma Riccardo Mascolo, Direttore Strategia di Ericsson Italia.

Gli utenti, spiega Mascolo, chiedono prestazioni di rete elevate e costanti, soprattutto per le applicazioni più esigenti come il cloud gaming e le video conferenze. "La ricerca mostra che sarebbero disposti a pagare un premio dell’8% qualora l’operatore mobile dovesse offrire loro questa possibilità" continua Mascolo.

Ericsson

Per sbloccare il vero valore del 5G gli operatori dovranno quindi dare priorità alla copertura indoor e alle ottimizzazioni di rete per consentire agli utenti di utilizzare con facilità le applicazioni più popolari, come lo streaming video e il gaming in cloud.

Gli operatori dovranno inoltre fornire pacchetti di servizi innovativi e migliorare le prestazioni di rete in tutti i luoghi chiave per gli utenti per ridurre al minimo i tassi di abbandono. Infine, sarà necessario esplorare strategie di monetizzazione del 5G basate su velocità massime, pacchetti di contenuti e prezzi tarati sulla qualità del servizio.