A quanto pare in pochi scelgono gli iPhone Pro

Apple offre il suo iPhone con diverse dimensioni e funzionalità, ma sembra che alla gente non interessino le offerte più costose. Da quando l'azienda ha introdotto i modelli Pro, hanno faticato a superare le vendite dell'iPhone base. Questo è ancora il caso nel 2024, dopo il lancio poco soddisfacente della serie iPhone 16.

Per il terzo anno consecutivo, i modelli base di iPhone dominano la quota di mercato con il 42%. Il secondo modello più venduto è il Pro Max - l'opposto del modello base - e il Pro normale è al terzo posto. I modelli Plus rappresentano la quota minore delle vendite di iPhone.

Il persistente successo dei modelli base di iPhone riscontra una spiegazione plausibile nei prezzi più contenuti, soprattutto in un periodo economico difficile, con un mercato del lavoro in crisi da anni. La scelta dei consumatori sembra orientarsi verso l'opzione più accessibile, riprova della tendenza a privilegiare soluzioni economicamente vantaggiose.

La crescita iniziale delle vendite dei modelli Plus dopo la loro introduzione, in sostituzione degli iPhone mini, si è rapidamente esaurita, denotando un calo di interesse. L'analisi delle dinamiche di vendita dell'iPhone mette in evidenza due tendenze principali: da un lato, un gruppo significativo di consumatori desidera semplicemente possedere un iPhone, indipendentemente dalle prestazioni; dall'altro, vi è chi aspira a possedere il modello più avanzato e performante.

La dicotomia tra il successo dei modelli base e del Pro Max illustra chiaramente le preferenze dei consumatori, oscillanti tra il desiderio di praticità economica e la ricerca delle migliori tecnologie disponibili. Uno degli elementi meno convincenti dell'iPhone 16 è stato il grande focus posto sulle funzionalità legate a Apple Intelligence, ancora non completamente disponibili. Questo aspetto potrebbe aver influito sul giudizio generale di "upgrade sotto tono" rispetto alle aspettative pre-lancio.

Apple iPhone SE, la proposta di fascia più bassa della multinazionale americana, non è stato incluso nel report, lasciando un punto interrogativo sul suo rendimento di mercato rispetto agli altri modelli. Tuttavia, le anticipazioni su un prossimo rinnovo del modello SE, che dovrebbe includere il supporto a Apple Intelligence, potrebbero rivitalizzare le vendite di questa categoria nel prossimo anno.

La linea di modelli iPhone SE è particolarmente interessante. Lanciato originariamente nel marzo 2016, l'iPhone SE mira a fornire una soluzione ad alto rendimento a un costo più contenuto, offrendo le prestazioni dei modelli più aggiornati in un corpo più piccolo e maneggevole. Questa scelta ha riscosso un notevole successo, attirando una significativa schiera di consumatori che desideravano un dispositivo potente ma più accessibile e più facile da utilizzare con una sola mano.

Con il continuo evolversi della tecnologia e le crescenti aspettative dei consumatori, la strategia di Apple ha dovuto adattarsi costantemente. Introduzioni di nuove tecnologie come Apple Intelligence non sono solo un passo avanti nell'innovazione ma anche un modo per Apple di mantenere il proprio status di leader nel settore tecnologico nonostante le sfide del mercato e le aspettative sempre più elevate degli utenti.