Zibri che ricordi ahah, che tempi
quindi in pratica ci hanno venduto un prototipo a prezzo pieno per testare la tecnologia del futuro pieghevole? geniale ma anche un po' irritante come strategia
mah io continuo a non capire chi lo compra sinceramente
dopo aver letto tutto questo il mio 16 Pro Max mi sembra effettivamente un mattone
il futuro iphone 49 sarà uno smartphone integrato all'interno delle stanghette (o astine, se preferite) di un paio di occhiali dal peso complessivo di 23 grammi. Sarà basato sul chip m50 con 132gb di ram e 18gb di vram. Spazio di archiviazione limitato a 3 terabyte perchè comunque il 99% dei contenuti sarà sul cloud.
Al posto dello schermo come lo conosciamo oggi, impostazioni, app e contenuti si vedranno proiettati su entrambe le lenti restituendo all'utente uno schermo virtuale molto grande sul quale si potrà interagire muovendo le mani come se fosse effettivamente presente un display fisico. L'immagine proiettata, visibile solo dall'utilizzatore avrà una qualità pari a quella di un televisore da 75 pollici con risoluzione ultra 8k HDR+ e luminosità teorica di 16.000 nits.
La batteria nichel/grafene avrà una autonomia massima di 4 settimane e si potrà ricaricare in modalità wireless in 18 minuti.
Il lancio è previsto per il 2045 con i devices che non saranno acquistabili bensì solo affittabili per circa 7000 dollari all'anno.
Anche il mio per tutte le settimane post reso dell'Air, ma per quanto bellissimo rimane davvero impossibile da consigliare se non a chi cerca solo ed esclusivamente l'oggetto bello.
Zibri che ricordi ahah, che tempi
Periodi meravigliosi che non torneranno più, quando gli iPhone costavano 699€ importati, avevano cuffie e basetta di ricarica e ancora gli adesivi di At&T sulla pellicola di plastica.
quindi in pratica ci hanno venduto un prototipo a prezzo pieno per testare la tecnologia del futuro pieghevole? geniale ma anche un po' irritante come strategia
Bè si, di fatto si. Ma resta un bellissimo prototipo (no si è ancora capito che sto ancora soffrendo per averlo restituito? Ahahahahahah)
E pensa... tutto cominciò con l'Apple Vision Pro XD
