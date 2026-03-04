Il Huawei Store spegne 6 candeline e, come ormai da tradizione, ha deciso di festeggiare in grande stile insieme alla sua community italiana. Per celebrare questo traguardo, il brand ha lanciato una campagna promozionale che non si limita ai semplici sconti, ma offre un ecosistema di vantaggi per rendere la tecnologia più innovativa ancora più accessibile.

Vedi offerte su Huawei

Perché approfittare delle offerte dell’anniversario?

Fino al 16 marzo, gli utenti possono beneficiare di tre vantaggi cumulabili che rendono questo il momento ideale per rinnovare i propri dispositivi:

Coupon extra 8% : utilizzando il codice ACSANNI8 , è possibile ottenere un ulteriore sconto dell'8% su tutti i prodotti a catalogo.

: utilizzando il codice , è possibile ottenere un ulteriore sconto dell'8% su tutti i prodotti a catalogo. Punti x6 : per ogni euro speso, si otterranno ben 6 punti HUAWEI (anziché il canonico punto singolo), accelerando la raccolta per ottenere sconti significativi sugli acquisti futuri.

: per ogni euro speso, si otterranno ben 6 punti HUAWEI (anziché il canonico punto singolo), accelerando la raccolta per ottenere sconti significativi sugli acquisti futuri. Servizi premium: consegna rapida gratuita (1-2 giorni), pagamenti sicuri anche rateali con Klarna o Satispay, e un'assistenza post-vendita dedicata.

Le promozioni dedicate all'anniversario sono state studiate per integrare la tecnologia più moderna nella vita quotidiana, coniugando stile e innovazione per rispondere alle diverse passioni degli utenti. Per chi punta al benessere e all'attività fisica con l'arrivo della bella stagione, gli smartwatch Huawei si confermano alleati ideali per monitorare i progressi e i parametri di salute con eleganza.

In questa categoria, spicca il HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46mm, Black Fluoroelastomer) al prezzo di 329€ invece di 379€, con in omaggio le FreeBuds 6i e uno strap aggiuntivo. Seguono il HUAWEI WATCH GT 6 (nelle versioni Grey Composite Leather e White Composite Leather) a 199€ invece di 249€, con inclusi FreeBuds SE 2 e strap, e il HUAWEI WATCH GT 5 (46mm Blue Woven & 41mm Blue Fluoroelastomer) disponibile a partire da 149€ invece di 249€.

Anche la linea FIT vede sconti importanti: il HUAWEI WATCH FIT 4 PRO è offerto a 179€ invece di 279€ con omaggi inclusi, mentre il HUAWEI WATCH FIT 4 scende a 119€ invece di 169€ con uno strap in regalo.

Il comparto audio introduce una soluzione rivoluzionaria per chi vive la città in movimento con le HUAWEI FreeClip 2 Limited Edition. Grazie al design open-ear, questi auricolari permettono di godere di un suono cristallino mantenendo il contatto con l'ambiente circostante, garantendo sicurezza e qualità. Il prodotto è acquistabile a 199€; inoltre, utilizzando il codice specifico A20FREECLIP2, è possibile ottenere un ulteriore coupon da 20 euro e una coppia di accessori in omaggio.

Infine, Huawei dedica ampio spazio alla creatività e alla produttività professionale con offerte sui suoi dispositivi di punta. Il tablet HUAWEI MatePad 11.5 2025, ideale per il multitasking e il disegno, è proposto in promozione a 299€ rispetto al prezzo originale di 349€. Per gli amanti della fotografia che cercano il massimo delle prestazioni, lo smartphone top di gamma HUAWEI Pura 80 Ultra è disponibile a 1299€ invece di 1499€, includendo anche una cover in omaggio.

Oltre alle offerte commerciali, Huawei lancia fino al 31 marzo l'iniziativa "Riparti con HUAWEI". Tutti i clienti che richiederanno una riparazione presso i centri assistenza di Roma e Catania, o tramite il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio gratuito, riceveranno un omaggio. È il momento di festeggiare: tra coupon, punti moltiplicati e prezzi ribassati, il 6° anniversario dello Store è l'occasione perfetta per entrare nell'ecosistema Huawei.

