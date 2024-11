Addio TikTok in Canada, rischio per la sicurezza nazionale

Il governo canadese ha ordinato a ByteDance di chiudere le operazioni di TikTok Technology Canada, Inc. per motivi di sicurezza nazionale, a seguito di una revisione condotta ai sensi dell'Investment Canada Act. La decisione non comporta, però, un divieto totale della piattaforma, che rimane accessibile agli utenti canadesi.

La mossa del Canada segue una tendenza globale di crescente scrutinio verso TikTok per preoccupazioni legate alla privacy e alla sicurezza dei dati. Mentre altri paesi come gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno già imposto restrizioni sull'uso dell'app su dispositivi governativi, il Canada ha optato per un approccio mirato alle operazioni locali dell'azienda.

Foto di SAM-RIZ44 da Pixabay

Il governo canadese ha dichiarato:

"La decisione si basa sulle informazioni e le prove raccolte nel corso della revisione e sui consigli della comunità di sicurezza e intelligence del Canada e di altri partner governativi". Tuttavia, ha sottolineato che "il governo non sta bloccando l'accesso dei canadesi all'applicazione TikTok o la loro capacità di creare contenuti".

Questa mossa segue il divieto imposto dal Canada nel febbraio 2023 sull'uso di TikTok su tutti i dispositivi governativi, citando un livello inaccettabile di rischio per la privacy e la sicurezza.

Il ministro dell'Industria François-Philippe Champagne ha spiegato che l'ordine mira ad affrontare i rischi legati all'istituzione di TikTok Technology Canada Inc. da parte di ByteDance Ltd. In risposta, un portavoce di TikTok ha avvertito che la chiusura degli uffici canadesi comporterà la perdita di centinaia di posti di lavoro locali.

Il governo canadese esorta i cittadini a praticare solide abitudini di cybersicurezza e a valutare i rischi sui social media, considerando la protezione dei dati e le leggi straniere. Mentre il Canada cerca di bilanciare la sicurezza nazionale con la libertà personale degli utenti, resta da vedere come questa mossa influenzerà il panorama dei social media nel paese e se altre nazioni seguiranno un approccio simile.

Nonostante la questione TikTok sia la più recente e unica per la sua portata globale, le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati non sono nuove nel mondo dei social media. Già nel 2011, Facebook fu oggetto di un'indagine della Federal Trade Commission negli Stati Uniti per pratiche ingannevoli sulla privacy.