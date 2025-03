AI per tutti, Samsung annuncia Galaxy A56, A36 e A26

Samsung ha presentato oggi i nuovi smartphone della popolare serie Galaxy A: Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G e Galaxy A26 5G. Questi dispositivi segnano un passo importante nell'obiettivo di Samsung di rendere l'intelligenza artificiale accessibile a tutti, introducendo per la prima volta Awesome Intelligence, un insieme di potenti funzionalità AI progettate per semplificare la vita degli utenti e liberare la loro creatività.

Awesome Intelligence è disponibile per ora esclusivamente sui nuovi Galaxy A56, A36 e A26. Grazie all'interfaccia utente One UI 7, le funzioni di Awesome Intelligence migliorano l'esperienza di ricerca e di utilizzo del dispositivo. Non è bene chiaro come mai Samsung abbia deciso di non pubblicizzare queste funzionalità sotto il cappello di Galaxy AAI, come sui modelli di punta.

Una delle funzionalità più amate dagli utenti Galaxy, Cerchia e Cerca con Google, è stata ulteriormente migliorata. Ora riconosce numeri di telefono, indirizzi email e URL sullo schermo, consentendo agli utenti di interagire con essi con un solo tocco. Inoltre, è possibile cercare istantaneamente le canzoni in riproduzione, senza cambiare app. Basta premere a lungo la barra di navigazione e toccare il pulsante della musica per identificare il brano e l'artista.

La serie Galaxy A offre un'esperienza fotografica migliorata grazie a un sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 50MP su tutti i dispositivi. Galaxy A56 e A36 offrono anche la registrazione frontale HDR a 10 bit per selfie più luminosi e nitidi.

Galaxy A56 si distingue per un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e la funzione Volto Migliore, che consente di ottenere la foto di gruppo perfetta selezionando le migliori espressioni di ciascun soggetto da una foto in movimento. Inoltre, A56 5G introduce miglioramenti alla fotografia notturna con la funzione Nightography a bassa rumorosità sulla fotocamera selfie da 12MP e un migliore supporto per la fotocamera grandangolare.

Tutta la serie Galaxy A beneficia di strumenti di editing intelligenti come Gomma Oggetto, che permette di rimuovere elementi indesiderati dalle foto, e Filtri, per creare filtri personalizzati estraendo colori e stili da immagini esistenti.

Galaxy A56 e A36 vantano un display FHD+ Super AMOLED da 6,7 pollici con livelli di luminosità fino a 1200 nit, per un'esperienza visiva coinvolgente. I nuovi altoparlanti stereo promettono un suono ricco e bilanciato.

La serie Galaxy A garantisce una maggiore longevità del software grazie a 6 aggiornamenti del sistema operativo Android e One UI e a sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

Tutta la serie Galaxy A è dotata di una batteria da 5.000mAh per supportare le attività quotidiane degli utenti. Galaxy A56 e A36 supportano la ricarica rapida da 45W.

Galaxy A56 5G è mosso dal chip Exynos 1580, mentre Galaxy A36 5G è dotato della piattaforma Snapdragon 6 Gen 3. Entrambi i dispositivi dispongono di una camera di vapore più grande per garantire prestazioni fluide durante il gaming e il multitasking. Galaxy A26 si accontenta del SoC Exynos 1380.

Tutta la serie Galaxy A è certificata IP67 per la resistenza a polvere e acqua.

Specifiche tecniche

Samsung Galaxy A56 5G Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A26 5G Display 6,7 pollici FHD+ Super AMOLED, fino a 120Hz di frequenza di aggiornamento, Vision Booster 6,7 pollici FHD+ Super AMOLED, fino a 120Hz di frequenza di aggiornamento, Vision Booster 6,7 pollici FHD+ Super AMOLED, fino a 120Hz di frequenza di aggiornamento, Vision Booster Dimensioni e peso 162,2 x 77,5 x 7,4mm, 198g 162,9 x 78,2 x 7,4mm, 195g 164,0 x 77,5 x 7,7mm, 200g Fotocamere 12MP Ultra-Grandangolare f/2.2

50MP Principale (AF, OIS) f/1.8

5MP Macro f/2.4

12MP Frontale f/2.2 8MP Ultra-Grandangolare f/2.2

50MP Principale (AF, OIS) f/1.8

5MP Macro f/2.4

12MP Frontale f/2.2 8MP Ultra-Grandangolare f/2.2 50MP Principale (AF, OIS) f/1.8 2MP Macro f/2.4

13MP Frontale f/2.2 Processore Exynos 1580 Snapdragon 6 Gen 3 Exynos 1380 Memoria e spazio di archiviazione 8GB + 128GB

8GB + 256GB 6GB + 128GB

8GB + 256GB 6GB + 128GB

8GB + 256GB Batteria e ricarica 5.000mAh 45W 5.000mAh 45W 5.000mAh 25W OS Android 15, One UI 7 Android 15, One UI 7 Android 15, One UI 7 Sicurezza Samsung Knox Samsung Knox Samsung Knox Resistenza all'acqua IP67 IP67 IP67

Prezzi e promozioni

La nuova serie Galaxy A sarà disponibile in una varietà di colori. Galaxy A56 sarà offerto nei colori Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive e Awesome Pink. Galaxy A36 sarà disponibile in Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White e Awesome Lime. Galaxy A26 sarà disponibile in Black, White e Mint.

Per quanto riguarda i prezzi, Galaxy A56 sarà disponibile in Italia nelle seguenti configurazioni:

8GB + 128GB a 499,90 euro

8GB + 256GB a 549,90 euro

Galaxy A36 sarà proposto con i seguenti tagli di memoria:

6GB + 128GB a 399,90 euro

8GB + 256GB a 459,90 euro

E infine Galaxy A26 sarà disponibile al prezzo più basso:

6GB + 128GB a 319,90 euro

8GB + 256GB a 369,90 euro

I più veloci potranno portarsi a casa le versioni con più memoria, quelle da 256GB, al prezzo dei 128GB per il periodo promozionale del lancio.