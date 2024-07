Al via la sperimentazione di IT Wallet: la patente diventa digitale

A partire da ieri, 15 luglio 2024, ha avuto inizio la sperimentazione di IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app IO. Questo innovativo strumento permetterà ai cittadini italiani di caricare e gestire i propri documenti personali in formato digitale.

La fase iniziale della sperimentazione coinvolge un numero limitato di utenti, selezionati tramite una notifica che li invitava a partecipare al test, caricando la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea per la disabilità.

Il progetto IT Wallet è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio 2024, nell'ambito del decreto legge PNRR (art 64-quater).

L'adozione di IT Wallet sarà graduale e seguirà un calendario preciso. Come già detto, dal 15 luglio 2024 hanno avuto inizio dei test per un gruppo ristretto di cittadini che possono ora caricare patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità. Durante l'autunno 2024 ci sarà un'estensione della sperimentazione a un numero maggiore di persone.

Da gennaio 2025 IT Wallet sarà disponibile per tutti i cittadini con l'app IO, permettendo il caricamento di ulteriori documenti come passaporto, certificato di nascita, tessera elettorale e titoli di studio.

Il processo si concluderà nel 2026 con l'integrazione con l'EUDI Wallet (European Digital Identity Wallet), uniformando i sistemi di identificazione digitale a livello comunitario.

Per utilizzare IT Wallet, i cittadini selezionati devono avere l'app IO installata sullo smartphone e possedere credenziali SPID o CIE. L'accesso avviene tramite queste credenziali, permettendo di caricare i documenti in formato digitale. Questi documenti digitali avranno valore legale pari alla versione cartacea e potranno essere esibiti alle forze dell'ordine.

IT Wallet sarà infine disponibile in due versioni distinte:

Pubblica: gratuita, con valore legale, accessibile tramite l'app IO e contenente documenti con "attributi verificabili".

gratuita, con valore legale, accessibile tramite l'app IO e contenente documenti con "attributi verificabili". Privata: soluzioni di portafoglio digitale offerte da soggetti privati accreditati dall'AgID.

L'app IO, essenziale per l'accesso a IT Wallet, ha già raggiunto 39,1 milioni di download, con il 71,1% degli utenti su dispositivi Android. Il 13 luglio, per esempio, i download sono stati quasi 9.000. Gli accessi avvengono principalmente tramite SPID (91,1%), mentre solo l'8,9% utilizza la CIE.

L'introduzione di IT Wallet rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia. Questo strumento non solo semplifica la gestione dei documenti personali, ma apre la strada a un futuro in cui l'identità digitale sarà uniforme a livello europeo, grazie all'integrazione con EUDI Wallet prevista per il 2026.