IT-Wallet disponibile ufficialmente: l'identità digitale ora è realtà

Oggi, 4 dicembre 2024, è stata lanciata ufficialmente "Documenti su IO", una nuova funzione dell'app IO che permette agli italiani di caricare e utilizzare versioni digitali di alcuni documenti personali con valore legale. Patente di guida, Tessera Sanitaria e Carta Europea della Disabilità sono i primi documenti disponibili in formato digitale attraverso questa funzionalità legata al sistema IT-Wallet.

Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia, semplificando la gestione dei documenti personali per i cittadini. Nonostante ciò, al momento l'utilizzo è limitato alle verifiche dal vivo, come i controlli delle forze dell'ordine o l'accesso a servizi sanitari, in attesa di future implementazioni per l'uso online e all'estero.

Per utilizzare Documenti su IO, gli utenti devono disporre di uno smartphone con iOS 15 o versioni successive, oppure Android 8.0 o superiori. L'attivazione richiede l'autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica), garantendo così un elevato livello di sicurezza.

Il processo di caricamento dei documenti è stato progettato per essere rapido e intuitivo. Dalla sezione Portafoglio dell'app IO, gli utenti possono selezionare "Documenti su IO" e seguire le istruzioni a schermo. Dopo aver accettato l'informativa sulla privacy e verificato la propria identità, il sistema procede alla certificazione dell'autenticità dei documenti caricati.

La validità legale dei documenti digitali è garantita dagli stessi enti che emettono i documenti fisici:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Patente di guida

L'INPS per la Carta Europea della Disabilità

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la Tessera Sanitaria

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato svolge un ruolo chiave nel rendere disponibili i documenti digitali attraverso l'app IO.

Sebbene attualmente l'uso sia limitato alle verifiche dal vivo, si prevede che in futuro Documenti su IO potrà essere utilizzato anche online e all'estero, integrandosi con il sistema di identità digitale europea in fase di sviluppo. Il Dipartimento per la trasformazione digitale sta lavorando per ampliare le funzionalità e includere altri documenti, come la Carta d'Identità e i certificati sanitari.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'app IO e la sezione dedicata alle domande frequenti. Gli utenti interessati possono seguire la guida fornita per caricare i propri documenti su IT-Wallet e iniziare a sfruttare questa nuova opportunità di digitalizzazione.

Insomma, l'Italia, con questa nuova funzionalità, si allinea a paesi europei come l'Estonia, considerata un pioniere nella digitalizzazione dei servizi pubblici. Un aspetto curioso della digitalizzazione dei documenti riguarda la sicurezza: contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i documenti digitali sono spesso più sicuri di quelli cartacei. Grazie a tecnologie come la crittografia e i codici QR dinamici, infatti, è molto più difficile falsificare un documento digitale rispetto a uno fisico.