Cos'è e come funziona IT Wallet, l'app che porta i documenti sullo smartphone

Il 2024 segnerà un passo significativo verso la modernizzazione digitale dell'Italia con l'introduzione di IT Wallet, il nuovo portafoglio digitale integrato con l'App IO. Questa innovativa piattaforma permetterà agli utenti di conservare in modo sicuro tutti i loro documenti digitali, dalla patente di guida alla tessera sanitaria, rendendoli facilmente accessibili attraverso il proprio smartphone.

Cosa è IT Wallet e come funziona

IT Wallet rappresenta una risposta chiara alla crescente necessità di digitalizzazione dei servizi e dei documenti di identità. Sarà incorporato all'interno dell'app IO, garantendo un'esperienza di utilizzo senza necessità di scaricare ulteriori applicazioni. Questo portafoglio digitale consentirà agli italiani di gestire comodamente e in modo sicuro una vasta gamma di documenti e identità digitali direttamente dal proprio smartphone.

IT Wallet non sarà obbligatorio ma è probabile che diventi uno strumento ampiamente utilizzato.

L'integrazione di servizi come SPID, CIE e CNS renderà IT Wallet un hub centrale per l'identità digitale, garantendo la sicurezza e la privacy dei dati degli utenti. Tutti i documenti saranno a portata di mano, consentendo una gestione più efficiente e rapida delle identità e dei servizi online.

Quando arriverà IT Wallet e come sarà implementato

Sebbene la data ufficiale per il lancio di IT Wallet non sia ancora stata annunciata, la fase di sperimentazione inizierà nei primi mesi del 2024. Dopo il rilascio della "versione beta" agli utenti selezionati, l'accesso completo a IT Wallet attraverso l'App IO dovrebbe diventare disponibile a metà dell'anno appena iniziato.

Documenti inclusi in IT Wallet

Nella fase iniziale di lancio, IT Wallet conterrà alcuni dei documenti più utilizzati e richiesti. Tra questi:

Tessera sanitaria

Patente di guida

Carta Europea della Disabilità

Prescrizioni mediche

Titoli di studio

Si prevede che nel tempo, la gamma di documenti supportati si amplierà, garantendo una user experience sempre più affidabile e sicura. L'obiettivo è portare all'interno di IT Wallet anche la Carta d'Identità e la Tessera Elettorale.

IT Wallet sostituirà SPID, CIE e CNS?

No, l'introduzione di IT Wallet non mira a sostituire i sistemi di autenticazione e identificazione digitale esistenti, come la Carta d'Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). L'obiettivo è piuttosto quello di creare uno spazio centralizzato sullo smartphone per la consultazione rapida di tali documenti.

Sarà obbligatorio usare IT Wallet?

L'accesso a IT Wallet sarà semplice e user-friendly. Gli utenti dovranno aprire l'App IO, all'interno della quale troveranno la componente aggiuntiva dedicata al portafoglio digitale. Non sarà obbligatorio utilizzare IT Wallet ma, considerando l'evoluzione tecnologica e l'obiettivo di raggiungere 42,5 milioni di download entro il 2025, è probabile che diventi uno strumento ampiamente diffuso.

L'obiettivo di IT Wallet e il supporto del Governo

L'obiettivo principale di IT Wallet è semplificare la conservazione e la gestione dei documenti digitali essenziali, garantendo al contempo la tutela della privacy e la sicurezza dei dati personali. Il governo italiano auspica che IT Wallet faciliterà l'accesso ai servizi digitali, inclusi pagamenti, apertura di conti bancari e servizi pubblici online.

Il raggiungimento di questi obiettivi richiederà una collaborazione stretta tra il governo e i fornitori privati coinvolti. Attualmente, circa 12 fornitori offrono funzionalità simili, e la cooperazione sarà fondamentale per garantire un'implementazione efficace e sicura di IT Wallet.

IT Wallet si preannuncia come un importante passo verso il futuro digitale dell'Italia, promettendo una maggiore comodità, sicurezza e efficienza nella gestione dei documenti e delle identità digitali.