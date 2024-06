Altro passo falso per Humane, Ai Pin a rischio incendio

La compagnia Humane ha recentemente esortato i possessori del dispositivo Ai Pin a smettere immediatamente l'uso del suo case di ricarica a causa di un possibile rischio di incendio. L'avvertimento è stato inviato via email ai clienti mercoledì.

Questa problematica emerge solamente due mesi dopo l'inizio delle spedizioni del gadget, che è stato commercializzato al costo di 700 dollari e ha ricevuto molteplici recensioni negative, con accuse di non aver mantenuto le promesse di funzionare come un assistente digitale alimentato da intelligenza artificiale.

La società ha spiegato di aver ispezionato il case di ricarica dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un problema nella carica. Dall'analisi è poi emersa un'anomalia nella cella della batteria, motivo per cui Humane ha prontamente contattato i clienti, agendo "per eccesso di precauzione". La batteria era fornita da un terzo, con il quale Humane ha deciso di interrompere la collaborazione, e attualmente sta cercando un nuovo fornitore.

Nonostante il problema riscontrato con il case di ricarica, l'Ai Pin, il magnetic Battery Booster e il pad di ricarica non sono coinvolti nel difetto e pertanto possono essere utilizzati normalmente per ricaricare il dispositivo. Humane non ha ancora confermato se verrà offerta una sostituzione per il case di ricarica, ma ha promesso di condividere ulteriori informazioni dopo ulteriori indagini. Nel frattempo, come compensazione per il disagio, la compagnia offre ai clienti due mesi gratuiti del servizio in abbonamento da 24 dollari al mese, necessario per utilizzare l'apparecchio.

"Sappiamo che ciò può causare inconveniente a voi, ma la sicurezza del cliente è la nostra priorità," ha affermato la compagnia nell'email ai clienti. Humane sostiene di progettare Ai Pin e gli accessori correlati ponendo la massima attenzione alla sicurezza, sottoponendo i prodotti a rigorosi test e certificazioni conforme agli standard di sicurezza statunitensi e internazionali.