Se siete alla ricerca di uno smartphone all'avanguardia, oggi su Amazon trovate una proposta imperdibile: Apple iPhone 16 da 128 GB nella raffinata colorazione blu oltremare è disponibile a soli 749€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 979€. Si tratta del minimo storico per questo dispositivo di ultima generazione, che unisce innovazione tecnologica e design elegante come solo Apple sa fare.

Apple iPhone 16, chi dovrebbe acquistarlo?

iPhone 16 è il primo smartphone progettato specificamente per sfruttare le potenzialità di Apple Intelligence, la nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che vi aiuta a scrivere, creare e comunicare in modo più efficiente. Il cuore pulsante del dispositivo è il chip A18, che segna un salto di due generazioni rispetto all'A16 Bionic dell'iPhone 15, offrendo prestazioni eccezionali in ogni ambito: dalla fotografia evoluta al gaming da console.

Sul fronte multimediale, iPhone 16 si distingue grazie al controllo fotocamera, che consente di accedere rapidamente agli strumenti per foto e video, e alla fotocamera Fusion da 48MP, perfetta per catturare immagini ad alta risoluzione con una qualità da professionisti. L'obiettivo ultra-grandangolare con autofocus consente anche di realizzare scatti macro nitidissimi, mentre lo zoom ottico 2x regala un'inquadratura sempre perfetta.

Anche l'autonomia compie un balzo in avanti: grazie all'efficienza del chip A18, potrete godere fino a 22 ore di riproduzione video con una sola carica. E con la ricarica USB-C o il supporto MagSafe, tutto diventa ancora più comodo e veloce.

Realizzato con un solido telaio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, iPhone 16 garantisce resistenza e qualità visiva eccellente. Il ceramic shield di nuova generazione protegge efficacemente da urti e cadute, assicurando una lunga durata nel tempo.

Acquistando oggi iPhone 16 su Amazon al prezzo eccezionale di 749€, portate a casa un dispositivo pronto per il futuro, ideale per chi cerca prestazioni, autonomia e sicurezza, con tutta l'affidabilità del mondo Apple. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon