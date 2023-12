Amazfit Balance Special Edition, per chi oltre al proprio benessere ha a cuore anche l'ambiente

Zepp Health ha svelato con entusiasmo la sua ultima creazione, l'Amazfit Balance Special Edition, durante un suggestivo evento a Berlino. Per celebrare il lancio di questo smartwatch, l'azienda ha collaborato con il Siciliano Contemporary Ballet, che ha integrato gli smartwatch in una performance artistica straordinaria al Wellness Winter Wonderland nella capitale tedesca.

Valentina Migliorati, ballerina del Siciliano Contemporary Ballet, ha dichiarato:

"Durante le prove per questo evento speciale, gli smartwatch Amazfit Balance Special Edition ci hanno guidato per migliorare la nostra salute fisica e mentale, fornendoci dati in tempo reale su quando siamo in sovraffaticamento o vicini agli sforzi eccessivi. Non vediamo l'ora di mostrare agli ospiti del Wonderland come questi smartwatch ispirati dalla natura abbiano potenziato la nostra performance, sia dal punto di vista dell'ispirazione artistica che della performance fisica".

Oltre a offrire un'esperienza unica, Amazfit Balance Special Edition conserva tutte le funzionalità di benessere fisico e mentale presenti nel suo predecessore, Amazfit Balance. Tra le caratteristiche principali ci sono l'analisi della prontezza mentale e fisica, la misurazione della composizione corporea, la guida al sonno e gli strumenti di rilassamento potenziati dall'IA attraverso Zepp Aura.

Una delle innovazioni più interessanti è l'introduzione di Zepp Coach e Zepp Fitness Membership, alimentati dall'intelligenza artificiale, per aiutare gli utenti a migliorare la salute e la forma fisica. Inoltre, grazie alla partnership con diverse banche emittenti Mastercard, l'Amazfit Balance Special Edition supporta i pagamenti contactless attraverso Zepp Pay in più di 30 paesi europei.

L'Amazfit Balance Special Edition si impegna anche per la sostenibilità. Il packaging del prodotto è realizzato al 100% con materiali ecocompatibili, dimostrando l'impegno di Amazfit verso la riduzione dell'impatto ambientale. Inoltre, una parte dei profitti di ogni acquisto verrà devoluta a One Tree Planted per sostenere progetti di riforestazione urbana in Europa.

"La partnership con One Tree Planted mantiene il nostro costante impegno verso la sostenibilità ambientale", ha dichiarato Pengtao Yu, VP Corporate Design, Brand & Consumer Marketing di Zepp Health. "I nostri smartwatch Special Edition, con nomi ispirati da sereni ambienti naturali, enfatizzano i concetti di tranquillità ed equilibrio di Amazfit Balance, consentendo al contempo alla nostra comunità globale di utenti di contribuire tangibilmente a importanti progetti di riforestazione, grazie a una donazione di 2 euro che sarà versata a One Tree Planted per ogni acquisto".





Con la sua iniziativa "Empowering Health, Inspiring Joy", Zepp Health dimostra come sia possibile integrare la tecnologia avanzata con l'etica ambientale. Il 2023 è stato un anno ricco di iniziative sostenibili, come la donazione a Coral Guardian per il ripristino dei coralli e la partecipazione alla campagna adidas Move For The Planet.

L'Amazfit Balance e l'Amazfit Balance Special Edition sono ora disponibili sul sito ufficiale di Amazfit e presso i rivenditori autorizzati come Amazon a partire da 249,90 euro.