Amazfit BIP S, un nuovo smartwatch al CES 2020

Il brand Amazfit sta riscuotendo un discreto successo grazie al rapporto qualità/prezzo dei suoi dispositivi. Gli smartwatch della serie BIP sono particolarmente apprezzati per la loro autonomia e per la loro leggerezza. La società cinese ha annunciato che la gamma si allargherà con Amazfit BIP S che verrà annunciato durante il CES 2020 di Las Vegas, che aprirà i battenti nel corso della prima settimana del 2020.

L’annuncio è stato fatto tramite un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del marchio. Il video purtroppo non mostra altri dettagli. Ciò che sappiamo è che riproporrà lo stesso design con il display di forma quadrata dei predecessori e che sarà ultraleggero. Amazfit BIP e BIP Lite fanno già della leggerezza il loro punto di forza, ma a quanto pare la nuova versione sarà ancor più leggera.

Amazfit BipS A renewed version of the Amazfit Bip is coming soon. Meet the ultra-lightweight #BipS Global Product Launch @CES #LeapOverLimits #CES2020Learn more: https://en.amazfit.com/news-detail.html?id=89 Publiée par Amazfit sur Dimanche 22 décembre 2019

Nessun’altra informazione in merito. Il dispositivo potrebbe integrare nuove funzioni ma – come già detto – non sappiamo di cosa possa trattarsi. Ad ogni modo, l’azienda produttrice Huami intende sfruttare a pieno la vetrina mediatica del CES 2020 per ampliare il proprio catalogo e cercare di attirare maggiore attenzione dal mercato occidentale.

La fiera statunitense infatti sarà l’occasione per annunciare un paio di auricolari true wireless (i primi del marchio) che sarebbero dotati di un sensore capace di rilevare il battito cardiaco. Ma non solo, a Las Vegas è atteso anche un nuovo paio di scarpe smart. Insomma, Huami è intenzionata a creare e ad accrescere il proprio ecosistema di dispositivi indossabili che possano consentire agli utenti di godere di un’esperienza completa per lo sport e per la salute. L’appuntamento dunque è fissato per gennaio 2020 quando scopriremo tutti i dettagli sui nuovi prodotti Amazfit e non solo