Amazfit GTR in Italia a 149,99 euro: promette autonomia fino a 74 giorni

Amazfit GTR con cassa da 47 mm è disponibile sul sito ufficiale del marchio a 149,99 euro. Spedizioni a partire dal giorno 8 agosto.

Il catalogo Huami si arricchisce di un nuovo prodotto. Il nuovo smartwatch Amazfit GTR arriva in Italia al prezzo di 149,99 euro. Dopo essere stato presentato in patria solo due settimane fa, il dispositivo del marchio cinese va alla conquista dei mercati internazionali puntando tutto su un design classico e un’autonomia sorprendente.

Secondo l’azienda, Amazfit GTR da 47 mm assicura 24 giorni di autonomia con utilizzo tipico da smartwatch e fino a 74 giorni in modalità solo orologio. Numeri che si traducono in ben 40 ore con GPS sempre attivo. I dati si abbassano invece per il modello più piccolo con la cassa da 42 mm. La scocca è realizzata in metallo (titanio) con la ghiera lucida in ceramica. Il cinturino può essere in pelle, in gomma o in silicone.

Lo schermo è un pannello AMOLED da 1,2 pollici per Amazfit GTR 42 mm e da 1,39 pollici per la variante da 47 mm. Lo smartwatch è completo comprendendo il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, GPS, NFC e anche l’impermeabilità fino a 5 ATM che permette l’immersione fino a 50 metri. Sono ben 12 le attività monitorabili.Non mancano ovviamente le funzioni come il monitoraggio del sonno, contapassi, ricezione di chiamate e messaggi, gestione della musica in riproduzione sullo smartphone, meteo, sveglia e promemoria. Tutto può essere gestito attraverso l’applicazione proprietaria Amazfit.

Sono disponibili diverse colorazioni. Per il momento solo Amazfit GTR con cassa da 47 mm risulta acquistabile sul sito ufficiale nelle varianti cromatiche Bianca e Nera al prezzo di 149,99 euro. Le spedizioni partiranno il giorno 8 Agosto. Il modello con cassa da 42 mm arriverà probabilmente nelle prossime settimane.