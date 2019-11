Amazfit Stratos 3, lo smartwatch per sportivi arriva in Italia a 199,99 euro

Amazfit ha annunciato la disponibilità in Italia del suo nuovo sportwatch, Stratos 3, a 199,99 euro. Le spedizioni partiranno il 15 novembre.

Amazfit Stratos 3 è pronto a debuttare in Italia. L’azienda cinese ha annunciato che lo smartwatch destinato agli sportivi sarà disponibile a partire da venerdì 15 Novembre a 199,99 euro sul suo store online. Parliamo di un dispositivo che potremmo definire sportwatch grazie alle tante funzioni che integra per il tracciamento delle attività sportive e del proprio stato di salute.

Il nuovo Stratos 3 utilizza un display touch rotondo da 1.34 pollici con risoluzione 320×320 pixel protetto da Gorilla Glass 3. Lo schermo è di tipo transflettivo per assicurare una buona visibilità anche all’aperto. È dotato di quattro pulsanti fisici che rendono semplice la navigazione anche con dita sporche o bagnate. Il cinturino è in silicone. Nelle prossime settimane, sarà disponibile anche la Elite Edition, caratterizzata da un quadrante in vetro zaffiro e da un cinturino in gomma fluorurata.

Il dispositivo integra la tecnologia FIRSTBEAT, leader nelle analisi fisiologiche per lo sport e il benessere che trasforma i dati del battito cardiaco in informazioni personalizzate basate su esercizio fisico, stress e recupero. VO2Max, effetto dell’esercizio (TE), Carico (TD) e tempi di recupero sono le 4 funzionalità disponibili. Stratos 3 è in grado di monitorare 19 modalità di sport, tra cui anche il nuoto grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM.

Non manca ovviamente il GPS. È possibile, inoltre, utilizzare contemporaneamente diversi sistemi GNSS e scegliere se utilizzare GPS+ GLONASS, GPS+GALILEO o GPS+BEIDOU. Lo smartwatch si connette all’applicazione Amazfit via Bluetooth 4.2 + BLE 5.0 ed è inoltre dotato di connettività Wi-Fi.

Per quanto riguarda l’autonomia, l’azienda assicura 14 giorni di durata mantenendo l’accesso alle funzioni principali come monitoraggio del battito cardiaco, notifiche e 11 delle 19 modalità sportive. Altrimenti, si parla di un’autonomia che va dalle 35 alle 70 ore.

Stratos 3 sarà disponibile nella colorazione nera a partire dal 15 novembre a 199,99 euro sullo store online di Amazfit raggiungibile tramite questo link.