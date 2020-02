Amazon Echo Show 8 arriva in Italia a 129,99 euro

Amazon ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano di Echo Show 8, il dispositivo smart con a bordo l’assistente virtuale Alexa dotato di un display da 8 pollici con risoluzione HD (1.280 x 800 pixel). Lo schermo può essere utilizzato come cornice per mostrare le foto preferite o è possibile creare una routine che fornisca le previsioni meteo, le notizie del mattino e regoli la temperatura in casa semplicemente impartendo un comando all’assistente virtuale.

Grazie allo speaker integrato e alla webcam è possibile fare e ricevere videochiamate con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show oppure utilizzando semplicemente Skype. Inoltre, è possibile anche seguire la propria serie preferita di Amazon Prime Video, una ricetta, seguire il testo di un brano da Amazon Music, impostare timer e sveglie, guardare notiziari, riprodurre video con VEVO e molto altro ancora.

Come il fratello maggiore da 10 pollici, Echo Show 8 gode di due potenti altoparlanti per garantire una migliore esperienza d’ascolto durante la riproduzione musicale utilizzando – per esempio – Amazon Music, Spotify, Apple Music o altri servizi musicali. Il colosso di Jeff Bezos non ha dimenticato la questione privacy: un pulsante disattiva sia i microfoni che la telecamera, un indicatore visivo mostra quando l’audio o il video vengono inviati al cloud e – infine – la webcam è dotata di un copri obiettivo che la copre pur non escludendo la possibilità di interagire con Alexa.

Capitolo prezzi e disponibilità. Il nuovo Echo Show 8 è disponibile in due colori (nero antracite e grigio chiaro) a 129.99 euro. Entrambi sono disponibili in pre-ordine da oggi su Amazon tramite questo link con le spedizioni che partiranno il 26 di febbraio.