Kindle Scribe è un dispositivo innovativo che combina un ebook reader e un taccuino digitale, perfetto per chi ama leggere e prendere appunti. Lo schermo da 10,2'' antiriflesso vi permette di scrivere direttamente sui libri grazie alla funzione Active Canvas, mentre la penna premium inclusa offre un'esperienza di scrittura naturale.

Kindle Scribe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kindle Scribe è la soluzione ideale per chi ama leggere ma desidera anche prendere appunti e organizzare le proprie idee in formato digitale. Vi conquisterà se siete studenti che vogliono sottolineare e annotare direttamente sui libri di testo, professionisti che cercano un dispositivo per gestire riunioni e to-do list senza dover portare con sé tablet e taccuini, o semplicemente lettori appassionati che amano arricchire le proprie letture con riflessioni personali. Grazie allo schermo da 10,2 pollici antiriflesso e alla penna premium inclusa, avrete un'esperienza di scrittura naturale che ricorda la carta, ma con tutti i vantaggi del digitale.

Questo modello soddisfa l'esigenza di unificare lettura e scrittura in un unico strumento versatile, eliminando la necessità di passare tra più device. La funzionalità Active Canvas vi permetterà di espandere i margini delle pagine per aggiungere note senza perdere il testo originale, mentre il taccuino integrato vi consentirà di convertire la scrittura a mano in testo digitale e condividerla via email. Con 16 GB di memoria e un design privo di distrazioni, è perfetto per chi vuole concentrarsi su contenuti e creatività senza notifiche di social media o app che interrompono il flusso di lavoro.

Amazon Kindle Scribe (16 GB) è il dispositivo che unisce lettura e scrittura in un'unica soluzione innovativa. Con il suo schermo da 10,2 pollici antiriflesso e bordi uniformi, offre un'esperienza simile alla carta, mentre la penna premium inclusa vi permette di scrivere direttamente sui libri e prendere appunti nei documenti senza distrazioni.

